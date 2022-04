Ausgezeichnet: Lernen mit Pferden in der Aubstadter Grundschule

Corona hat zahlreiche Schülerinnen und Schüler ausgebremst. Jedoch wurde vielerorts auch die Kreativität geweckt, um mit der Situation gut umzugeben. Das Kultusministerium zeichnet derzeit besondere Schulprojekte aus. Ein mit 1.000 Euro dotierter Förderpreis ist deshalb an eine kleine Grundschule in Aubstadt nahe Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld gegangen. Dort gibt es eine Mobile Lernwerkstatt mit Pferden.

Pferde auf dem Schulhof

Rollt der Pferdeanhänger auf den Pausenhof, dann leuchten die Kinderaugen in der Grundschule Milzgrund. Lehrerin Annkathrin Voigt bringt von daheim regelmäßig zwei Ponys mit. Selten verhalten sich die Kinder so ruhig und achtsam auf dem Pausenhof. "Pearl und Grace sollen sich ja nicht erschrecken", erklärt die achtjährige Helena. Viel lieber liest sie den Ponys vor, schön laut und langsam. Gut, dass die Ponys so klein sind. So kann sie das Buch auf den Pferderücken legen und Helena achtet darauf wie Pearl reagiert. "Lesen macht mir so mehr Freude", erzählt die Zweitklässlerin.

Ponys als motivierende Lehrer

Auch Erstklässler Constantin kommt an diesem Tag viel lieber in die Schule. Beim Aufbau helfen alle. Das Projekt schweißt die Kinder zusammen. Sechs Stationen gibt es: An einer laufen die Schülerinnen und Schüler mit den Ponys Slalom, an anderen wird gerechnet und vorgelesen. Alle Aufgaben haben mit Pferden zu tun.

Hinter dem Projekt steckt die Lehrerin und Reitpädagogin Annkathrin Voigt. Einmal pro Woche bringt sie ihre Pferde mit zur Schule – meist am Nachmittag, für zwei Stunden. Durch ihre Lernwerkstatt will sie Kinder fördern. Deren Motivation sei durch die Pferde viel größer. Und auch der Einfluss auf das soziale Verhalten sei enorm, beobachtet die Pädagogin. Kinder erleben Pferde als Freunde. Sie kümmern sich um sie und erfahren so auch viel über sich selbst.

Förderpreis vom Kultusministerium

Für das Projekt musste Annkathrin Voigt keine großen Hürden nehmen. Schulleitung und Eltern waren sofort begeistert. Finanzielle Unterstützung kamen vom Amt für Ländliche Entwicklung um Materialien, Geräte und einen Pferdeanhänger anzuschaffen. Der Freistaat fördert zusätzliche Lehrerstunden und jetzt folgt auch noch die Auszeichnung durch das Kultusministerium.

Insgesamt werden derzeit rund 200 Schulen in Bayern für Ideenreichtum und Kreativität während des Distanzunterrichts mit einer Urkunde und 1.000 Euro belohnt. Kulturstaatssekretärin Anna Stolz persönlich hat den Preis am Freitag an die Grundschule in Aubstadt überreicht.