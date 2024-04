Aus Spenden: Vier Schulen für afrikanische Länder zum Geburtstag

Statt Geschenken zum 60. Geburtstag hat der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (CSU) um Spenden gebeten. Spenden für sein Herzensprojekt: den Bau von Schulen in Afrika. Inzwischen handelt es sich dabei um ein bundesweites Projekt. 1.000 Schulen für unsere Welt heißt es, Schirmherrin ist Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Auch der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte und Gemeindebund unterstützen die Initiative.

Insgesamt sind durch diese Initiative innerhalb von sechs Jahren bereits über zehn Millionen Euro in den Schulbau in sogenannten Entwicklungsländern geflossen. Angefangen hat alles aber im Landkreis Donau-Ries, und die Finanzen für rund 70 der bisher 250 gebauten Schulen in Entwicklungsländern stammen auch aus dem Landkreis.

Porsche für ersten Schulbau in Namibia verkauft

2016 war es, da hat der Donau-Rieser Landrat seinen Porsche verkauft, und für das Geld in Zusammenarbeit mit Reiner Meutsch von "Fly and Help" im Jahr 2017 "seine" erste Schule in Afrika, nämlich in Namibia, gebaut.

Auf einem Vortrag hatte er Meutsch kennengelernt. Er war begeistert von dessen Engagement und wollte sich hier auch einbringen. Das Ziel war, bis 2020 zehn Schulen auf dem afrikanischen Kontinent zu bauen, um Perspektiven für die Menschen vor Ort zu schaffen. Dass daraus so eine große Initiative werden würde, hatte Rößle damals noch nicht zu hoffen gewagt. Allerdings, sagt er, war für ihn die Zahl von 1.000 Schulen schon damals nicht ganz abwegig: In dieser Zeit baute man gerade das neue Schulzentrum in Rain am Lech. 50 Millionen Euro waren veranschlagt. Da habe er sich überlegt, dass man mit dem Geld in Afrika rechnerisch 1.000 Schulen verwirklichen könnte.

Kooperation mit Organisationen vor Ort wichtig

Dieser Gedanke beschäftigte ihn, und er fand viele Mitstreiter, auch im eigenen Landkreis Donau-Ries: Firmen, Privatleute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Landratsamt, alle bauten sie in Kooperation mit Organisationen wie "Fly and Help", "Vier Steine für Afrika" oder Missio Schulen in Afrika. Diese Zusammenarbeit sei auch sehr wichtig, so Rößle. Die Organisationen hätten Leute in den Ländern. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Schulen an geeigneten Orten gebaut würden und dass der Betrieb der Schulen funktioniere. Man brauche dort Leute des Vertrauens, sagt er weiter, gerade in Ländern, in denen Korruption eine Rolle spiele.

Bei Schuleinweihungen: "Das ganze Dorf feiert"

Zu der Eröffnung der sechs Schulen, die er bereits gemeinsam mit seiner Familie finanziert hat, ist Stefan Rößle meist selbst hingereist. Erlebnisse, die ihn tief beeindruckten. Man erlebe immer eine "unheimliche Freude vor Ort", erzählt er. Die Schulen würden in den ärmsten Gegenden gebaut. Da sei ein öffentliches Schulgebäude etwas ganz Besonderes.

Wenn er von diesen Erlebnissen spricht, merkt man ihm die Begeisterung für das Projekt an: "Das ganze Dorf feiert. Weil das Dorf jetzt reich ist: Sie haben eine Schule, da können die Kinder hingehen, was oft auch damit verbunden ist, dass sie zumindest ein Mal am Tag sicher eine Mahlzeit bekommen. Und sie dürfen in die Schule gehen. Das bleibt vielen sonst verwehrt."