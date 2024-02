"Keine globale Sicherheit ohne Entwicklungshilfe"

Namhafte ehemalige Politiker, darunter der frühere Bundespräsident Horst Köhler (CDU) und die frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), haben die Bundesregierung in einem Schreiben davor gewarnt, die Entwicklungshilfe zugunsten von höheren Militärausgaben zu vernachlässigen. "Sicherheit in Deutschland und der Welt beruht neben Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit genauso auf Investitionen in die globale Entwicklung", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Appell. Der Spiegel hatte zuerst darüber berichtet (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).

Auch die beiden ehemaligen Entwicklungsminister Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) und Gerd Müller (CSU), sowie Christoph Heusgen, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, unterzeichneten den Appell.

Hunger und Armut spielen Extremisten in die Hände

Initiiert hat den Aufruf Stephan Exo-Kreischer, der Europachef der Entwicklungsorganisation ONE. Im Gespräch mit BR24 benennt er einen Teufelskreis: Auf der einen Seite verschärften Kriege wie in der Ukraine Hunger und Armut. Auf der anderen Seite bedrohe diese Not "weltweit die globale Sicherheit und die globale Stabilität". Wenn Menschen keine Perspektiven hätten und nicht wüssten, wie sie die Nahrungsmittel für sich und für ihre Kinder auf den Tisch bekommen sollen, "dann haben Extremisten leichtes Spiel, Menschen für ihre Sache zu gewinnen".

Sicherheit und Entwicklung "zwei Seiten der gleichen Münze"

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz geht es vor allem um die Aufstockung der Verteidigungsetats. Die Unterzeichner des Appells warnen nun davor, dabei die Entwicklungshilfe zu vergessen. Sie fordern, die Ausgaben für Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung zu fixieren. Sicherheitspolitik und Entwicklungspolitik seien "zwei Seiten der gleichen Münze", sagt Exo-Kreischer. Er habe sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit vielen Militärs dazu ausgetauscht, die auch sagten: "Wir müssen in die Vorbeugung von Hungerkatastrophen investieren." Vorbeugung durch Entwicklungshilfe sei effektiver und auch kostengünstiger "als wenn man die Marines reinschicken muss, wenn es geknallt hat".

Video: Interview mit Stephan Exo-Kreischer