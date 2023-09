Aufgeheizte Alpen: Folgen der Klimakrise für den Bergtourismus

Der Weg hinauf zum Taschachhaus in den Ötztaler Alpen ist nicht mehr so, wie ihn viele kennen. Vor einigen Jahren kam hier ein ganzer Berghang ins Rutschen und begrub einen Wanderweg unter Schutt und Geröll. Der Deutsche Alpenverein (DAV) musste einen neuen Weg auf die beliebte Hochgebirgshütte ausweisen. Die liegt auf 2.434 Metern. Doch auch der neue Weg droht an manchen Stellen wegzubrechen.

Nach heftigen Unwettern hat der Bach den Pfad so sehr unterspült, dass er stellenweise instabil geworden ist. Roman Ossner, Ressortleiter Umwelt-, Natur- und Klimaschutz der DAV-Sektion München, ist besorgt. Er sieht einen klaren Zusammenhang mit dem Klimawandel: "Wenn das gesamte Gestein bröselig ist und uns im Prinzip unter den Füßen wegbricht, dann ist die Frage, macht das überhaupt noch Sinn?"

In dem Gebiet sind in den vergangenen Wochen mehrere Muren, besser bekannt als Schlammlawinen, abgegangen und haben den Weg zur Materialseilbahn komplett versperrt. Zum Teil türmt sich das Material mehrere Meter hoch. Der Aufwand für den Wegeunterhalt habe sich für den Alpenverein in den vergangenen zehn bis 15 Jahren mehr als verdoppelt, sagt auch Thomas Gesell von der DAV-Sektion München.

Wenn der Kitt fehlt

In den vergangenen 100 Jahren sind die Durchschnittstemperaturen in den Alpen doppelt so stark angestiegen wie im globalen Durchschnitt. Die Erwärmung sorgt aber nicht nur dafür, dass Gletscher allmählich verschwinden. In den höheren Lagen der Alpen, ab etwa 2.200 Metern, wirkt der Permafrost wie eine Art Kitt oder Kleber. Und dieser Permafrost taut auf. Roman Ossner warnt aber nicht nur vor Gefahr durch Steinschlag: "In einigen Jahrzehnten müssen wir damit rechnen, dass ganze Gipfel kollabieren und der ganze Berg runterkommt."

Die größte Gefahr in den bayerischen Alpen?

Muren oder sogenannte Murgänge sind laut Michael Krautblatter, Professor für Hangbewegungen an der TU München, die größte Gefahr in Bayern. "Das liegt daran, dass sie sehr schnell sind, sie werden häufig 20 bis 60 km/h schnell, also schneller als Leute wegrennen können." Er hat diese Muren untersucht und festgestellt, dass sie vor allem auch eine extreme Wucht haben, wenn sie den Berg hinabrinnen. Denn anders als Wasser, das um ein Objekt herumfließt, hat die Mure eine solche Mächtigkeit, dass sie mitten durch Brücken oder Häuser durchschießt.