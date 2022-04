Auf Schnee ausgerutscht: Bergsteiger überlebt 120-Meter-Sturz

Der 38-Jährige aus Mittelfranken befand sich am Hochkalter in rund 2.200 Meter Höhe, als er beim Aufstieg ausrutschte und über steiles Gelände 120 Meter weit (rund 80 Höhenmeter) abstürzte. Er blieb an einem großen Felsblock liegen.

Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Zehn Kräfte der Bergwacht Ramsau und der Rettungshubschrauber "Christoph 14" begaben sich zur Unfallstelle. Der Bergsteiger, der laut BRK mittelschwere Verletzungen erlitt, wurde in die Kreisklinik Bad Reichenhall geflogen.

Erst vor wenigen Tagen hatten sich eine Familie aus Niedersachsen und ein Pärchen aus Nordrheinwestfalen am Hochschlegel im Schnee verlaufen und mussten von der Bergwacht gerettet werden.

Viele tödliche Bergunfälle

Schon 19 tödliche Bergunfälle wurden in dem Bereich von Berchtesgaden bis zur Zugspitze dieses Jahr gezählt, zuletzt war am Osterwochenende ein Urlauber-Ehepaar tot am Osterfelderkopf entdeckt worden. Die beiden waren in Turnschuhen in alpinem Gelände unterwegs gewesen. In den Bergen sind die Bedingungen teilweise noch winterlich, warnt die Bergwacht. Vor allem oberhalb von 1.500 Metern in Nordflanken sei höchste Vorsicht geboten.