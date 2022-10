Artenschutz: Wo die Kreuzotter lebt, ist die Natur intakt

Vom Schlangensaulus zum Paulus

Martin Zellner war nicht immer Schlangenfreund. Als Bub versetzten ihn unzählige Ammenmärchen in Angst und Schrecken: Legenden von der "schwarzen Höllennatter", die besonders aggressiv sei oder der besonders giftigen "braunen Kupfernatter": "Alles Blödsinn", findet Zellner heute. Schon eine Weile sammelt er überfahrene Schlangen, legt sie in Spiritus ein und zeigt sie seinen Feriengästen, um aufzuklären. Bei einem Exemplar ist am offenen Bauch die letzte Mahlzeit zu sehen: eine Maus. Sein Weg zum Schlangenversteher begann im Wald neben seinem Wohnhaus, als sein Sohn beim Spielen ein ganzes Schlangennest fand. Doch weil Schlangen und Bub sich gegenseitig in Ruhe ließen, hüteten Vater und Sohn das Geheimnis gegenüber der Mutter.

Besonders angetan hat Zellner das früher natürliche Miteinander zwischen Mensch und Schlange in der Landschaft rund um Haidmühle: Der Mensch türmte einst die Steine aus dem Acker am Feldrand auf, wo Schlangen ein Zuhause fanden. Dafür fraßen die Kreuzottern die Erzfeinde der Bauern, die Mäuse. Vieles wirkte in der Natur unbewusst zusammen.

Bewusstsein übers Artensterben hilft der Kreuzotter

Immer mehr wird das auch den Menschen bewusst. Hilfreich sind dafür auch die geförderten Artenschutzmaßnahmen. Bischofsreuter helfen dabei mit, eine artenreiche und schlangenfreundliche Landschaft zu pflegen: Wiesen mähen, Moore wieder vernässen, Fichtenwälder auflichten, Laichgewässer anlegen oder neue Steinriegel anlegen.

Auch Martin Zellner betreibt solche Artenschutzmaßnahmen und hat beim Mähen schon viele Schlangen entdeckt und gerettet. Die Augen hat ihm Schlangenforscher Paul Hien geöffnet. Und sein Sohn Jakob hat bei Hien sogar einen Kurs in fachgerechtem Schlangenfang absolviert. Damit steht er jetzt im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr: Mit einem Haken befördert er verirrte Schlangen in Haus und Hof in einen blickdichten Sack und setzt sie an einem Steinriegel wieder aus.

Keine Angst mehr vor der Schlange

Zur großen Überraschung wird er nur noch selten gerufen. Martin Zellner stellt nicht ohne Befriedigung fest, dass das "den Einheimischen schon ein bissl an die Ehre geht" und sie die Schlangen nun oft selbst schonend einfangen und wieder aussetzen. Der sonst eher kritische Kreuzotterforscher Paul Hien strahlt indes über diesen kleinen Erfolg für den Artenschutz. Das gebe ihm Hoffnung, für seinen Liebling, die Kreuzotter.