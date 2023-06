Artenschutz: DB setzt Spürhunde für Baustellen ein

Einsatz auch am Brenner-Nordzulauf

Wird eine seltene Tierart auf einer Baufläche nachgewiesen, muss der Bauträger, in diesem Fall die Bahn, die Tiere umsiedeln oder in der Nähe Ausgleichsflächen schaffen. Neben der S-Bahn-Stammstrecke kommen die Artenspürhunde der DB Netz auch beim Bau des Brenner-Nordzulaufs zum Einsatz.

Umsiedlung für 20 Eidechsen

Die aufgespürten Eidechsen, die zwischen Laim und Donnersberger Brücke vorher ihren Lebensraum hatten, wurden übrigens "größtenteils vergrämt", heißt es vonseiten der Bahn. Die Vergrämung finde in der Aktivitätszeit der Eidechsen und vor der Eiablagezeit statt. Dabei wurden "die Flächen gemäht und Deckungsstrukturen entfernt", um den Lebensraum für die Zauneidechsen zu entwerten. Die sollen sich so von den Bauflächen fernhalten: "Nach der Vergrämung werden Reptilienzäune aufgestellt, um ein Wiedereinwandern der vergrämten Tiere in das Baufeld zu verhindern", so der Plan der Bahn. Dieses Konzept sei mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.

Zusätzlich wurden Tiere in manchen Bereichen mit Angeln oder per Hand abgefangen – insgesamt 20 Eidechsen in den Jahren 2017 bis 2021 zwischen den Haltepunkten Laim und Donnersberger Brücke. Die wurden dann auf Ersatzflächen umgesiedelt und in Absprache mit der Naturschutzbehörde in sichere Bereiche entlassen, so die Bahn.