Anschläge auf Zelt für Geflüchtete: Prozessbeginn in Landshut

Nach zwei Brandanschlägen auf eine für ukrainische Geflüchtete errichtete Zeltunterkunft in Niederbayern muss sich ab Montag ein zum Tatzeitpunkt 57-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Landshut verantworten. Er soll Anfang des Jahres in der noch nicht fertiggestellten Unterkunft im Marklkofener Ortsteil Steinberg im Landkreis Dingolfing-Landau Feuer gelegt haben.

Zwei Feuer innerhalb kurzer Zeit

Der Fall erregte bundesweit Aufsehen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Brandstiftung vor. Er soll in den Abendstunden des 31. Januar gegen 20 Uhr auf einer Länge von 50 Metern auf dem Holzfußboden einen Brandbeschleuniger verteilt und dann angezündet haben. Ziel soll es gewesen sein, das Festzelt zu zerstören. Das Feuer erlosch von selbst, der Schaden belief sich auf rund 3.500 Euro.

Hoher Sachschaden durch zweiten Anschlag

Zwei Tage später brannte es erneut in dem noch nicht bewohnten Zelt für Geflüchtete. Dabei wurde den Ermittlungen zufolge Benzin in einen Heizlüfter geschüttet. Das Feuer ging auf die Zeltwand und Holzkonstruktion über, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Wenig später wurde der damals 57-Jährige festgenommen. Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.