Angebliche IS-Drohung: Mehr Polizei bei Topspiel in München

Die Polizei München verstärkt nach dem Hinweis auf eine mutmaßliche Drohung ihre Präsenz rings um das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am heutigen Samstagabend in der Allianz Arena. Grund dafür ist ein Foto mit dem Stadion und Zuschauern davor als möglichem Ziel. Das Bild wurde am Freitagabend auf einer Propagandaplattform der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verbreitet und daraufhin mehrfach auf der Plattform X (vormals Twitter) verbreitet.

Polizei gibt Entwarnung - schickt aber mehr Polizisten zum Spiel

Wie ein Sprecher der Münchner Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag sagte, hätten die Polizei und das Landeskriminalamt das Foto noch in der Nacht intensiv bewertet und seien zur klaren Aussage gekommen, dass es keine konkreten Gefährdungserkenntnisse gebe.

Der Sprecher betonte, das Spiel finde planmäßig statt, man erhöhe aber die Präsenz an Einsatzkräften. Bei einem Spitzenspiel dieser Kategorie sei man normalerweise mit 300 bis 500 Kräften im Einsatz. "Diese Zahl erhöhen wir jetzt", sagte er. Wie viele Beamten genau im und um das Stadion herum im Einsatz sein werden, sei noch nicht bekannt. Vom FC Bayern hieß es, man sei mit der Polizei im Austausch.

Bild stammt wohl von IS-Ableger

Zuvor hatte die Terrororganisation das Foto auf einem angeblichen Propaganda-Kanal verbreitet. Der IS hat zuletzt seine Propagandaaktivitäten öffentlich wahrnehmbar verstärkt. Immer wieder wurde zuletzt zu Anschlägen aufgerufen. Auf seinen Propaganda-Kanälen rühmt sich die Terrorgruppe für ihr Vorgehen, etwa auch in Afrika, wo der IS zunehmend erstarkt.

Besondere Aufmerksamkeit erregte zuletzt der IS-Ableger ISPK. Er ist aktuell die aktivste IS-Gruppe und vor allem in Afghanistan aktiv, wo sie schon seit einigen Jahren einen bewaffneten Konflikt mit den islamistischen Taliban austrägt. In einem Bekennerschreiben des IS zum Anschlag in Moskau am 22. März mit mindestens 144 Toten wird der ISPK ausdrücklich erwähnt. Nach dem Anschlag tauchten Grafiken auf, in denen weitere Anschläge in westlichen Städten angedroht wurden.

Der IS baut sein internationales Handeln aktuell vor allem auf den Aktivitäten dieser Gruppierung auf. Inwieweit der ISPK mit dem geposteten Bild in Zusammenhang steht, ist noch nicht klar.

Auch in Deutschland Verhaftungen mit Verbindung zum ISPK

Der ISPK rekrutiert sehr aktiv in ex-sowjetischen Staaten in Zentralasien und im Kaukasus und werde auch mit Anschlagsplänen an Weihnachten in Köln, Wien und Madrid in Verbindung gebracht, schrieb der Terror-Experte Peter Neumann auf X im Zusammenhang mit dem Anschlag in Moskau.

Aufgrund dieser regen Aktivitäten warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz schon seit Monaten vor dem ISPK. Zuletzt wurden in Deutschland immer wieder Personen verhaftet, die mit dem ISPK in Verbindung stehen sollen. Auch im Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes wird auf die Gruppierung hingewiesen.

Mit Informationen der dpa.