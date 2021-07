Amphibien-Mähboot soll Großen Brombachsee von Algen befreien

Es erinnert an eine kleine Fähre mit einem gefräßigen Maul: Das neue Amphibien-Mähboot soll künftig dafür sorgen, dass die Badezonen am Großen Brombachsee algenfrei bleiben. Mit einer eckigen Schaufel vorn am Boot sollen die Algen quasi aus dem Wasser gefischt werden. Eigentlich zeugten viele Wasserpflanzen von einer guten Wasserqualität, sagte ein Sprecher des Wasserwirtschaftsamts Ansbach. Bei Schwimmern könnten die Algen allerdings ein beklemmendes Gefühl und sogar Panik hervorrufen. Zur Schiffstaufe am Donnerstagnachmittag am Segelhafen in Ramsberg war auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) gekommen.

Algenwachstum am Großen Brombachsee hat zugenommen

Mit erhöhtem Algenwachstum hatte bisher vor allem der Kleine Brombachsee zu tun. Allerdings sind es hier häufig die hautreizenden Blaualgen. Immer wieder mussten in der Vergangenheit für den Kleinen Brombachsee deshalb immer wieder Badewarnung ausgesprochen werden. Nun beobachtet das Wasserwirtschaftsamt Ansbach seit einiger Zeit, dass auch am Großen Brombachsee mehr Wasserpflanzen wachsen. Neben der guten Wasserqualität zeugen die Algen nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts Ansbach auch von steigenden Temperaturen.