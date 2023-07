Alte Getreidesorten: Backen wie vor 100 Jahren

Es ist ein echter Getreide-Schatz, den Saatgutexperte Klaus Fleißner von der Landesanstalt für Landwirtschaft in Ruhstorf an der Rott gehoben hat: Mehr als 100 eigentlich längst ausgestorbene Getreidesorten hat er mit einer Kollegin auf einem Versuchsfeld angebaut.

Kärntner Winterbinkel, Moosburger Dickkopf, Mauerner Grannenweizen: Die Vielfalt an Getreidesorten in Bayern ist einst groß gewesen. Mittlerweile ist sie längst vergessen – nur in Gendatenbanken hat das Saatgut überlebt. Klaus Fleißner hat mehrere Jahre recherchiert, um sie wiederzubekommen. Verpackt in kleine Tütchen genügt eine Saatgutprobe für einen kleinen Versuchsanbau. Genug, um zu testen, ob die Sorten sich heutzutage noch wohlfühlen in Bayern.

90 Prozent der alten Sorten sind heute verschwunden

Hier in Niederbayern heimisch war etwa der Niederbayerische Braunweizen. Mit rund 1,50 Metern ist das Getreide fast dreimal so hoch wie der Backweizen von heute. Dies berge die Gefahr, so Fleißer, dass das Getreide nach einem Starkregenereignis "ins Lager gehe" – sich also plattdrückt. Dies kann die Ernte gefährden. Und auch der Ertrag des Niederbayerischen Braunweizen kann je nach Anbauform rund um die Hälfte geringer sein als beim modernen Weizen.

Deshalb sind in den letzten 100 Jahren rund 90 Prozent der Getreidesorten verschwunden. Viele von ihnen stehen heute auf Fleißners Versuchsfeld – doch das soll erst der Anfang sein.

"Schatzbewahrer" sollen Sorten erhalten

"Schatzbewahrer" heißt die Initiative, die er zum Erhalt der alten Sorten gegründet hat. Sie geht zurück auf die bereits 15 Jahre alte Biodiversitätsstrategie des Freistaats, wonach die Arten- und Sortenvielfalt in Bayern erhalten werden soll.