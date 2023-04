Große Unsicherheit in Ukraine nach Getreide-Importstopps

Niederbayerischer Landwirt hat keine Probleme in der Ukraine

Optimistischer in die Zukunft blickt der niederbayerische Landwirt Johann Wenzl, der einen Betrieb mit 5.000 Hektar in der Ukraine führt. Sein Betrieb liegt etwa 200 Kilometer südlich von Kiew. Aktuell befindet er sich seit über einer Woche vor Ort und bleibt bis Juni. Über den Export mache er sich keine Sorgen. Den kompletten gelagerten Mais konnte er bereits vor einiger Zeit verkaufen, als der Hafen in Odessa offen war und der Weizen ging an eine große Mühle in der Nähe.

Dauerregen in der Ukraine

Auch von seinen Bekannten mache sich bisher niemand Sorgen, dass die Vorräte bis zur nächsten Ernte verkauft werden. Was ihn aber gerade beschäftigt, ist das Wetter. So eine lange Regendauer habe er in 20 Jahren in der Ukraine noch nie erlebt: Trotzdem rechnet Johann Wenzl mit einer normalen und guten Ernte. Er verfügt aber auch über Lager und hat z.B. Düngemittel rechtzeitig eingekauft.

Schlechte Aussichten für Brotgetreide?

Alex Lissitsa hat einen anderen Eindruck von der Lage. Laut ihm haben viele Betriebe in der Ukraine gerade nicht genug Geld, um genug Dünger, aber auch Pflanzenschutzmittel zu kaufen. Solange der Export blockiert wird, verschlimmere sich die Situation noch. Er glaubt, dass es mit dem Brotgetreide dieses Jahr schlecht aussieht. Wegen des vielen Regens hätten viele Landwirte auch noch gar nicht ausgesät.

Ukrainischer Weizen wichtig für Weltmarkt

Beim bayerischen Bauernverband verfolgt man die Entwicklungen in der Ukraine und den Nachbarländern aufmerksam, so Anton Huber, Experte für Getreide und Ölsaaten. Das habe alles einen Einfluss auf die Getreidemärkte. Die zollfreien Getreideexporte aus der Ukraine hätten auch in Bayern zu einem gewissen Preisdruck geführt, allerdings bei weitem nicht so stark wie in den Nachbarländern, so Huber.

Grundsätzlich bewerte er die Exporte aus der Ukraine positiv, da der Weizen auf dem Weltmarkt gebraucht werde. "Das dritte Mal in Folge verbrauchen wir mehr Weizen, als wir produzieren - global gesehen", so Anton Huber.

Hilfspaket der EU für Nachbarländer

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir kritisierte die Importstopps bereits Anfang der Woche deutlich. Er appellierte an die Solidarität mit der Ukraine. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schaltete sich ein, sie will ein Hilfspaket von 100 Millionen Euro auf den Weg bringen, um osteuropäische Landwirte zu entschädigen.

Getreide landet nicht dort, wo es gebraucht wird

Vor dem Krieg wurde fast das gesamte Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer verschifft. Weil das aber nicht mehr problemlos klappt, lande das Getreide auf bereits gut versorgten Märkten in der EU. Das ist laut Anton Huber vom Bayerischen Bauernverband ein Problem. Der Importbedarf in Nordafrika und dem Mittleren Osten steige an. Es sei wichtig, dass das Getreide dort lande und nicht die Lager in der EU verstopfe. Ohne den Krieg würde sich die Lage sofort entspannen, betont Agrarspezialist Alex Lissitsa. Wenn die ukrainischen Landwirte bankrott gehen, dann sei niemandem geholfen - außer Russland.