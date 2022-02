Alt-Katholische Kirche: Neuanfang für Katholiken?

Die schweren Türen der Kreuzkirche im Regensburger Stadtosten stehen offen, obwohl draußen der Sturm tobt. Im Gotteshaus steht Hans-Peter Landsmann vor dem Altar, streift die weiße Decke glatt und zündet zwei Kerzen an, die auf beiden Seiten des Kreuzes stehen. Er weiß, was er tut. "Ich bin aufgewachsen mit der römischen Kirche. Vom Ministranten, über den Kommunionhelfer bis Mesner habe ich alles gemacht." Doch vor sieben Jahren ist er aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten.

Alt-Katholischen Kirche auf neuen Wegen

Jetzt steht Landmann der Alt-Katholischen Kirche in Regensburg vor. Denn der Unternehmer ist nach wie vor ein sehr gläubiger Mensch. Nur eben auch einmal geschieden. Laut römisch-katholischer Kirche damit von der Kommunion ausgeschlossen. Nicht so bei den Altkatholiken.

"Bei uns in Regensburg sind es zu 99 Prozent römische Katholiken, die das Vertraute aus der römischen Kirche mögen, den ähnlichen Ritus. Aber das, was man in der römischen Kirche geändert haben will, ist bei der Alt-Katholischen Kirche umgesetzt." Hans Peter Landsmann, Vorsitzender der Alt-Katholischen Kirche in Regensburg.

Viele Änderungen, die auch der Synodale Weg von Rom fordert, sind in der Alt-Katholischen Kirche bereits selbstverständlich: Frauen sind zu Priesterämter zugelassen, genauso wie gleichgeschlechtliche Paare als vollwertige Mitglieder akzeptiert sind. Die Gemeinde darf außerdem mitentscheiden, wer zum Beispiel bei ihnen Pfarrer wird. So viel Mitsprache kommt bei den Gläubigen gut an.

Aktive Katholiken suchen neue Heimat

Seit Wochen nimmt Hans-Peter Landsmann ein gesteigertes Interesse an der Alt-Katholischen Kirche wahr. Zuletzt sind wieder fünf Frauen und Männer bei ihm vorstellig geworden. Bundesweit sind im letzten Jahr fast 400 neue Gläubige dazugekommen, so der Alt-Katholische Bischof Matthias Ring. Für eine Kirche, die nur 15.000 Mitglieder zählt, ein großer Sprung. Vor allem aus dem Rheinland und rund um München würden vermehrt Anfragen kommen, berichten die Geistlichen der rund 60 Alt-Katholischen Pfarreien. "Als auffällig wird beschrieben, dass die Interessierten mittlerweile vermehrt aus dem aktiven Kern römisch-katholischer Gemeinden kommen", so Bischof Ring.

Missbrauchsgutachten: Gläubige brechen mit Rom

Zum Kern zählte sich auch Rita Fischer. Nun sitzt die Rentnerin aus dem Landkreis Regensburg in einer der mittleren Bankreihe in der Kreuzkirche. Neben ihr liegt eine schwarze Mappe, aus dem sie ein weißes Blatt Papier herauszieht, darauf ein Siegel der Freistaats Bayern. Es besiegelt ihren Austritt aus der römisch-katholischen Kirche. Lange hat sie mit der Entscheidung gerungen.

"Das waren innere Höllenquallen. Mein Leben war mit Glaube und Gebet verbunden und mit dem Austritt fällt ein ganz zentraler Teil weg." Rita Fischer, Katholikin

Denn im Januar wurde das Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum München-Freising veröffentlicht. Darin wird auch Papst Benedikt XVI. in seiner Zeit als Erzbischof ein Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen, was dieser aber bestreitet. Das Gutachten und der Umgang damit - zu viel für die zweifache Mutter. "Ich kann das vor meinem Gewissen nicht mehr verantworten, dass ich eine Institution unterstütze, die Pädophilen einen Schutzraum bietet. Das geht nicht."