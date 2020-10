Almsommer endet für Kühe mit Schifferlfahrt auf Königssee

Für die Kühe auf der Saletalm im Berchtesgadener Land ist der Almsommer zu Ende. Am Freitag wurden sie mit Kähnen über den See gefahren und in Schönau ausgeladen. Vorm Landgang wurden die sogenannten Kranzkühe mit Glocken und Kränzen als Zeichen eines unbeschadeten Almsommers geschmückt. Danach ging's weiter in die Winterquartiere.

Weitere Kühe von einer anderen Alm sollten in einigen Tagen folgen. Anders als im Allgäu, wo es große Almabtriebe gibt, holt in Oberbayern in der Regel jeder Betrieb seine Tiere für sich ins Tal.

Bergbauern mit Saison zufrieden

Die Saison war zu Pfingsten in den vollen Betrieb gestartet, teils waren bei gutem Wetter die Tiere früher auf den Almen. Die Bergbauern berichten von einer guten Saison mit genug Wasser.