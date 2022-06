Allgäuer Freilichtbühne: Altusried ist wieder im Theaterfieber

250 Darstellerinnen und Darsteller, vierzig Musiker und viele Helfer auf und hinter der Bühne – rund 400 Altusrieder arbeiten seit Monaten auf die Premiere hin. Alle paar Jahre bringen die Altusrieder ein großes Heldenepos auf die Bühne. Seit 1879 haben die Freilichtspiele in dem Oberallgäuer Dorf Tradition. "Viele Altusrieder wachsen so auf", sagt Hiasl-Darsteller Roland Wintergerst. "Da sind die Eltern schon dabei, dann kommen die Kinder dazu - diese Gemeinschaft zu erleben, macht schon was Besonderes aus für uns."

Jede Menge Action

In diesem Jahr treffen beim Altusrieder Freilichtspiel Schiller und der Bayerische Hiasl aufeinander. Der Wilderer und Räuberhauptmann inspiriert im Stück den Dichterfürsten, sein Drama "Die Räuber" zu schreiben. Dazu gibt es jede Menge Action mit opulenter Musik, echten Pferden, Schießereien und Kampfszenen. Regisseurin Jana Vetten kann beim diesjährigen Freilichtspiel wieder aus den Vollen schöpfen: "Große Gefühle, fette Musik und Pferde – dass man wirklich alle theatralen Mittel auffahren und in die Kiste mit den ganzen Zaubermitteln reingreifen darf – das finde ich toll!", sagt die Regisseurin.