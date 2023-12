Nächste Verkaufsphase für Tickets zur EM 2024 startet

Eine Million Tickets kommen insgesamt in der nächsten Verkaufsphase für die Fußball-EM 2024 neu auf den Markt. Die Nachfrage für die deutschen Gruppenspiele wird aber das Angebot von insgesamt 60.000 Eintrittskarten für diese drei Partien bei Weitem überschreiten. Mit Schottland als Gegner im Eröffnungsspiel am 14. Juni in München, Ungarn fünf Tage später in Stuttgart und der Schweiz am 23. Juni in Frankfurt hat die DFB-Elf drei Kontrahenten erwischt, die mit zahlreichen Fans im Sommer 2024 nach Deutschland kommen werden und ihre nationalen Kontingente auch komplett ausschöpfen.

Wie lief die erste Verkaufsphase ab und wie viele Tickets gibt es?

Die Ticketlage hat sich also mit der Loszeremonie in Hamburg keineswegs entspannt. Zumal die Regularien nicht einfacher werden. War in der ersten Phase im Oktober noch ein Online-Antrag ausreichend und brauchte man dann vor allem Losglück, so sind nun spezielle Vorkehrungen verankert, um unter den glücklichen Fans zu sein, die beim Kontingent von 10.000 Karten pro Spiel und Team berücksichtigt werden. Die Verteilung der Karten für deutsche Fans obliegt nun erstmal dem DFB.

Insgesamt gibt es laut DFB 2,7 Millionen Eintrittskarten für die Europameisterschaft. Wer Tickets zwischen dem 3. und 26. Oktober 2023 beantragt hat, der hat die besten Chancen auf einen Besuch im Stadion. Doch für rund 1,2 Millionen Karten gab es in der ersten Ticketphase mehr als 20 Millionen Anfragen, wie die Uefa via Twitter mitteilte. Wer sich in dieser Runde registriert hat, aber regulär keine Tickets erhalten hat, wird informiert, sobald wieder Tickets verfügbar sind.

Zweite Phase: So kommt man an Tickets aus dem DFB-Kontingent

Das größte Kontingent für Tickets der deutschen Gruppenspiele geht in der neuen Verkaufsrunde an Mitglieder des kostenpflichtigen "Fan Club Nationalmannschaft", der laut Verband über rund 55.000 Mitglieder verfügt. Der Einstieg in die Verkaufsphase für die Fans wird anhand von Bonuspunkten im Fanclub ermittelt. Die wurden in der Vergangenheit für Besuche von Heim- und Auswärtsspielen vergeben.

Zudem bestand die Möglichkeit, beim DFB einen eigenständig organisierten Fanclub anzumelden. Auch diese Gruppen bekommen ein festes Ticket-Kontingent. Eine weitere Option ist eine eigene Turnierregistrierung - dafür lief die Frist allerdings am vergangenen Donnerstagabend ab. "Es steht ein beschränktes Ticket-Kontingent zur Verfügung, das nach dem 'first-come-first-served'-Prinzip vergeben wird", teilte der DFB zur Option der Turnierregistrierung mit.

Laut DFB läuft die 1. Verkaufsphase für Fanclub-Mitglieder ab 11 Bonuspunkten vom 4. Dezember (10 Uhr) bis 7. Dezember (9 Uhr), die 2. Verkaufsphase (nur für Fanclub-Mitglieder mit 7 bis 10 Bonuspunkten) vom 7. Dezember (10 Uhr) bis 11. Dezember (9 Uhr) sowie die 3. Verkaufsphase (Fanclub-Mitglieder mit weniger als 7 Bonuspunkten und Turnierregistrierte) vom 11. Dezember (10 Uhr) bis 15. Dezember (15.59 Uhr).

Weiterer Verkauf über UEFA-Website: Bis 12. Dezember bewerben

Auch über die UEFA-Plattform werden wieder Tickets vergeben, allerdings ist unklar, wie viele aus den jeweiligen nationalen Beständen tatsächlich dort dann noch verfügbar sind. Per Online-Antrag kann man sich bis zum 12. Dezember (14 Uhr MEZ) bewerben. Verlost werden die Karten für alle 51 Spiele im Januar.

Auch für Spiele anderer Nationen können deutsche Fans natürlich Tickets bei den jeweiligen Verbänden beantragen, sofern deren Regularien dies erlauben. Wer in dieser Runde leer ausgeht oder erst gar keinem Fanclub angehört, kann noch bis kurz vor Turnierbeginn auf eine Tauschbörse und Rücklauf-Karten aus der ersten Phase hoffen.

Für Achtel- und Viertelfinale sind dann auch noch jeweils 6.000 Eintrittskarten über die Verbände erhältlich, im Halbfinale 7.000 und im Endspiel 10.000 Karten.

Wie kommt man zum Spiel? Günstigere DB-Fahrt dank EM-Tickets

Die Deutsche Bahn verkauft ab dem 17. Januar ermäßigte Tickets für die Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Wer eine Eintrittskarte zu einem Spiel besitzt und innerhalb Deutschlands fährt, kann Tickets für die Hin- und Rückreise für 29,90 Euro pro Fahrt buchen, wie die Bahn am Freitag mitteilte.

Die Bahn rechnet mit Zehntausenden zusätzlichen Reisenden in den Zügen zu den Austragungsorten der Spiele. Sie weite ihr Fahrplanangebot im Turnierzeitraum vom 14. Juni bis 14. Juli daher deutlich aus, kündigte sie an: So setze sie etwa längere ICE ein und biete Züge an zusätzlichen Verkehrstagen an. Außerdem sollen täglich 14 EM-Sonderzüge fahren. "Schon heute sind so 10.000 zusätzliche Sitzplätze fest in den Fahrplan rund um die Spiele eingeplant", erklärte Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson.

Mit Informationen von dpa und AFP