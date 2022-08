Alarmplan Main: Erneute Warnung der Regierung von Unterfranken

Bagger- und Revisionsarbeiten sind untersagt

Nach den Vorgaben des Alarmplans ist im Meldebereich in den folgenden Tagen alles zu unterlassen, was zu zusätzlichen Belastungen im Main führen könnte. Dies gelte beispielsweise für Schlammräumungen und Baggerarbeiten im Main und in seinen Nebengewässern. Auch Außerbetriebnahmen (auch teilweise) von Kläranlagen für Revisionsarbeiten seien nicht zulässig. Die Landratsämter und Stadtverwaltungen wurden bereits gebeten, alle Direkteinleiter, also Kläranlagen und Industriebetriebe, zu verständigen, heißt es in der Mitteilung.

Vorwarnstufe von Würzburg bis Bamberg

Für den Meldebereich 2 von Würzburg Richtung Bamberg (Flusskilometer 252,3 bis 384,2) gilt weiterhin eine behördeninterne Vorwarnstufe. Die erste Warnung in diesem Jahr war von der Regierung am 25. Juli ausgegeben worden, sie wurde zwischenzeitlich am 28. Juli auf eine interne Vorwarnung zurückgestuft.