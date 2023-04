Akribisch verfolgt: Wie Braunbären ausgerottet wurden

Braunbären waren zahlreich in ganz Europa. Das ist lange her. "Bären können bei uns fast überall leben und sind flächendeckend in Europa verbreitet gewesen, sagt Anneke van Heteren, Expertin für große Beutegreifer bei der Zoologischen Staatssammlung in München.

"Großwildjäger" in Europas Wäldern

Aber spätestens ab dem Mittelalter wurde ihnen mit viel Aufwand nachgestellt. "Es war ein Elitesport. Bären sind ja groß und gefährlich. Und damit kann man dann schon zeigen, wie mutig man ist und wie stark man ist, wenn man einen Bären erlegen kann", so Anneke van Heteren. Es gab sogar Regionen, wie zum Beispiel in Tirol, da musste die Bevölkerung jedes Jahr eine bestimmte Menge an Bärenpfoten an ihren Landesherren übergeben, so die Wissenschaftlerin. "Im Mittelalter wurden Bären sehr stark bejagt."

Bärenjagd als Privileg

In Bayern war die Jagd auf Bären im Mittelalter dem Adel und der hohen Geistlichkeit vorbehalten. Sie wurde von den Wittelsbacher Herzögen, aber auch von Fürstbischöfen ausgeübt. Berufsjäger mussten die Bären erst einmal ausfindig machen. "Besonders beliebt war es, die Braunbären aus ihrem Winterschlaf aufzuwecken", erklärt der ehemalige Leiter des Deutschen Jagdmuseums, Bernd Ergert. Mit einer großen Anzahl an Hunden wurde der Bär gestellt. Den Todesstoß gab ihm dann der Herzog oder ein Vertreter der hohen Geistlichkeit mit einem speziellen Spieß.

Bärenfleisch und Angst um Tiere und Kinder

Die sterblichen Überreste waren nicht nur begehrte Jagdtrophäen, Bärenfleisch wurde auch verzehrt. Das Bärenfett war in medizinischer Hinsicht von Bedeutung. "Ein Allround-Hausmittel, besonders gefragt bei rheumatischen Schmerzen", erklärt Jagd-Experte Bernd Ergert.

Der Druck, Bären zu töten, kam aber auch aus der bäuerlichen Bevölkerung. Die Menschen hatten Angst vor den Tieren. Bauern fürchteten um ihre Nutztiere.