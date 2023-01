Airbus Helicopters weiht Produktionshalle in Donauwörth ein

Der Hubschrauber-Hersteller Airbus Helicopters weihte am Donnerstag an seinem Standort in Donauwörth eine neue Produktionshalle ein.

Mit einer Länge von 130 Metern ist es laut dem Unternehmen die längste Halle auf dem Firmengelände in Donauwörth. Airbus hat nach eigenen Angaben 18 Millionen Euro in das Gebäude investiert. Auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern sollen künftig bis zu 200 Beschäftige an einer digitalisierten Fertigungslinie die Zellen für Hubschrauber produzieren.

Donauwörth: Zentrum der Karosserie-Produktion für Hubschrauber

Dabei handelt es sich sozusagen um die Karosserie von Hubschraubern. In diesem Bereich sei der Standort Donauwörth das Zentrum der Produktion. In der neuen Halle werden zum Beispiel die Zellen für den neuen Airbus-Hubschrauber H160 gefertigt.

Dafür habe man mehr Platz benötigt, teilt das Unternehmen mit. Die Endmontage des H160 passiert dann im südfranzösischen Marignane. Der H160 ist ein Multifunktionshelikopter, einsetzbar zum Beispiel für Polizei oder Rettungskräfte.

Testzentrum für Airbus-Flugtaxis ebenfalls in Donauwörth

Erst Ende Juli vergangenen Jahres fand in Donauwörth der Spatenstich für ein Testzentrum für das elektrische Fliegen statt. Darin soll der "CityAirbus NextGen" vor dem Erstflug überprüft werden. Airbus versprach auch damals schon viele neue Hightech-Arbeitsplätze. Nach Airbus dauert es nur noch wenige Jahre, bis die ersten Flugtaxis am Himmel sind: Elektrisch betrieben und irgendwann auch ohne Pilot an Bord, vollkommen autonom.