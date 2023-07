Achtklässler mit Eigeninitiative: Über 2.500 Dosen für die Tafel

Die Geschichte beginnt eher unspektakulär, mit einer Referat-Reihe in der Klasse 8c des Rhön-Gymnasiums in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Doch das, was die Schülerinnen und Schüler dann auf die Beine stellen, beeindruckt die Betroffenen. Die Achtklässler haben nämlich in einer Spendenaktion mehr als 2.500 Konservendosen zusammengetragen und an die Tafel in Bad Neustadt gespendet. "Ich bin vollkommen überwältigt", sagt Romy Straub, die Vorsitzende der Tafel. Es sei die größte Einzelspende seit 20 Jahren.

Referate im Unterricht über Vorbilder

Ursprung für die Sammelaktion war eine Referat-Reihe über Vorbilder im Unterricht. Jeder Schüler durfte sich sein ganz persönliches Vorbild aussuchen und es dann der Klasse vorstellen, so Deutschlehrerin Christine Maier-Fürsich. Mutter Theresa, die Geschwister Scholl oder sogar den eigenen Onkel. Die 14-jährige Salma Farak hat sich dann die Tafel ausgesucht, eine Hilfsorganisation, die Lebensmittel rettet, die nicht mehr verkauft werden können und sie an Menschen in Armut weitergibt.

Die Schülerin hatte eine Dokumentation darüber im Fernsehen gesehen und war beeindruckt. "Es hat mich sehr fasziniert, wie sich normale Leute ehrenamtlich engagieren. Menschen, die einfach so Ärmeren helfen. Das kann auch jeder von uns machen", sagt Salma. Deshalb hat sie vorgeschlagen, dass die Klasse im Anschluss an das Referat selbst eine Sammelaktion für die Tafel vor Ort starten könnte.