Abkochgebot des Trinkwassers in Windischeschenbach aufgehoben

In Windischeschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist das Abkochen des Trinkwassers ab sofort nicht mehr nötig. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Trinkwasser entspräche wieder vollständig den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Gesundheitsamt untersuchte Wasser mehrfach

Mehrere mikrobiologische Kontrolluntersuchungen durch das Gesundheitsamt in Neustadt würden das bestätigen, so die Stadt. Wegen mikrobiologischer Belastung war das Abkochgebot am 12. September vorsorglich ausgesprochen worden. Woher die Verunreinigung kam, ist unklar.

Wasserverunreinigung wegen Starkregens?

Auch im Nachbarlandkreis Tirschenreuth hatte ein Abkochgebot gegolten. Dieses wurde bereits vergangene Woche aufgehoben. Dort vermutete man eine technische Störung der Trinkwasserversorgung, die während eines Starkregens aufgetreten sei.