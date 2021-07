Bayerns Abiturienten: Rekordschnitt im Corona-Jahr

Die bayerischen Abiturienten haben heuer mit 2,14 den bislang besten Notendurchschnitt erzielt, den es im Freistaat jemals gab. Dabei waren die Leistungen sowohl in den Abschlussprüfungen selbst als auch in der zweijährigen Qualifikationsphase besser als früher, wie das Kultusministerium in München mitteilte.

Auch habe ein höherer Anteil der Kandidaten das Abitur bestanden als in den Vorjahren. Rund 35.000 Absolventen erlangten in diesem Jahr die allgemeine Hochschulreife.

Aufregung um Mathe-Abitur

Beim Mathe-Abi lagen die Ergebnisse im Bereich der letzten Jahre. Gerade um diese Prüfung hatte es eine enorme Aufregung gegeben. Mehr als 38.000 Menschen forderten mit einer Online-Petition die Anpassung des Notenschlüssels, weil die Anforderungen angesichts der Einschränkungen des Unterrichts durch die Corona-Pandemie nicht fair gewesen seien.

Das Kultusministerium erklärte, die Aufgaben seien genau überprüft und von Experten als insgesamt gut machbar eingeschätzt worden.

Veränderte Bedingungen durch die Corona-Pandemie

Weil die Corona-Pandemie den Schulbetrieb stark beeinträchtigt hat, waren die Bedingungen für das Abitur 2021 geändert worden: So wurde etwa die Zahl der Klausuren in der 12. Klasse reduziert. Außerdem wurde der Termin für das Abitur verschoben, um Zeit zu gewinnen. Auch seien prüfungsrelevante Inhalte klar von nicht-prüfungsrelevanten Inhalten unterschieden worden. Diese Maßnahme werde auch für das Abitur 2022 gelten, sagte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Piazolo betonte zugleich: "Den Abiturientinnen und Abiturienten wurde auch in diesem Jahr nichts geschenkt." Sie könnten sehr stolz auf ihre Leistung sein. Mit diesem Erfolg beim Abitur "in einer beispiellosen Krisensituation gehen sie besonders gestärkt in ihre persönliche und berufliche Zukunft".

Der Abiturschnitt lag vor fünf Jahren noch bei 2,30, in den Folgejahren bei 2,29 und 2,28. Im Jahr 2020 hatte er sich geringfügig auf 2,25 verbessert.