Abgeordnete Heubach: Bundestagsarbeit - mit Übersetzung

Eine Unterschrift in einem schmucklosen Fürther Büroraum: Damit beginnt am Mittwochmorgen Heike Heubachs neues Leben als Bundestagsabgeordnete. Heubach ist mit ihrer Übersetzerin um 4:30 Uhr in den Zug von Berlin nach Fürth zum bayerischen Landeswahlleiter gefahren. "Wow", übersetzt die Dolmetscherin Heubachs Gebärden für den stellvertretenden Landeswahlleiter. Heubach reibt sich über den Unterarm und schüttelt die Schultern, es erinnert an Frösteln: "Ein sehr besonderer Moment."

Aller Anfang ist schwer: "Ich bin der Bundesarbeitsminister"

Davon gibt es dieser Tage viele für Heubach: Der Bundeskanzler gratuliert ihr und sagt, er kenne genau eine Gebärde. Scholz reckt die Arme nach oben und wackelt mit den Handflächen. Soll heißen: Applaus. Heubach freut sich, schüttelt der versammelten SPD-Führung die Hände und wirkt trotz des Trubels ziemlich locker. Hubertus Heil hat sich offenbar etwas mehr Elemente der Gebärdensprache draufgeschafft: drei Gebärden. Heubach betrachtet ihn dabei aufmerksam. Heil versucht es noch einmal. "Ich bin der Bundesarbeitsminister", wiederholt Heil die Gebärden und ist offensichtlich froh, als das Fragezeichen aus Heubachs Gesicht einem freundlichen Lachen weicht. "Schön, dass Sie da sind."

Fachfrau für Bauen und Wohnen

Egal wohin die neue Abgeordnete kommt, sie steht im Mittelpunkt. Die SPD-Fraktion sagt: als Fachpolitikerin. Es soll nicht die ganze Zeit um das Adjektiv "gehörlose" vor der "Abgeordneten" gehen. Die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast bringt das auf die Formel: "Mensch, Abgeordnete, Gehörlose – in dieser Reihenfolge." Dass es um Themen geht, betonen besonders die in der SPD-Fraktion, die Heubach bereits kennen. Etwa SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Er sagt, Heubach sei insbesondere Fachfrau im Bereich Bauen und Wohnen. Sie wird auch im entsprechenden Ausschuss sitzen. Als gehörlose Abgeordnete bringe sie ein gewisses Handicap mit, weshalb sie genügend Unterstützung bekomme, damit das ihre Arbeit nicht beeinträchtigt, sagt Mützenich.

Gebärdensprach-Crashkurs und visuelle Signale

Heike Heubach ist in der Geschichte der Bundesrepublik die erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag. Das bringt in diesen Tagen vieles in Bewegung. Die SPD-Landesgruppe Bayern, der Heubach angehört, hat in Windeseile einen Gebärdensprach-Crashkurs für die hörenden Abgeordneten organisiert. Daneben freut man sich, dass nach 41 Jahren wieder eine Sozialdemokratin den Wahlkreis Augsburg-Land im Bundestag vertritt. Heike Heubach erzählt das mit einigem Stolz. Der neue Job stellt aber vor allem sie selbst vor Herausforderungen. Heubach muss sich in einem Haus für hörende Abgeordnete zurechtfinden. Etwa dann, wenn Abstimmungen anstehen. Im Reichstagsgebäude und den Abgeordnetenbüros ruft eine Art Sirenenton an die Urnen. Für Heubach soll nun ein visuelles Signal in ihrem Büro installiert werden.

Gebärdensprachdolmetscher sind schwer zu finden

Um die Reden zu übersetzen, wird ein Team von Gebärdensprachdolmetscherinnen zusammengestellt. Sie sollen Reden für Heubach in Gebärdensprache übersetzen und ihre eigenen Reden für die hörenden Abgeordneten. Eine Dolmetscherin erklärt, die Gebärdensprache sei eine vollwertige Sprache wie Deutsch oder Polnisch. Überall fehlten Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Es sei eine Herausforderung, geeignetes Personal zu finden, auch für das neue Bundestagsteam.

Herausforderung: Politikerreden in Gebärden übersetzen

Darüber hinaus gibt es in der Politik besondere Anforderungen: "Beim Übersetzen müssen wir immer den Kern der Aussage erfassen und genau wissen, was ist die Absicht, wohin soll es gehen", erklärt die Dolmetscherin. Das sei manchmal im Politik-Kontext schwierig, "wenn Aussagen etwas pauschal formuliert sind, oder ausweichend". Da müsse man schauen, wie man das trotzdem entsprechend dolmetschen könne.

Heubach hat den Bundestag bereits verändert

Heubach nennt als Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit den Einsatz für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, Umweltschutz und das Ziel, Menschen mit Behinderung sichtbarer zu machen. Der Bundestag unternimmt viel, um Heubach die Teilhabe als Bundestagsabgeordnete zu garantieren. Im Alltagsleben draußen sei das anders, erklärt Heubach. Es sei leider nicht selbstverständlich, dass taube Menschen mit hörenden gleichgestellt sind. Dafür werde sie sich engagieren, verspricht Heike Heubach. Wenn sie am Donnerstag ihre erste Sitzung im Bundestag besucht, hat sie ihn bereits verändert. Sie hat ihn weiter für gehörlose Menschen geöffnet.