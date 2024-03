DFB-Comeback geplatzt: Manuel Neuer verletzt

Gerade erst wurde Manuel Neuer wieder zur Nummer eins im deutschen Tor erhoben, doch jetzt folgt die bittere Nachricht: Der Keeper muss verletzungsbedingt sein Comeback im EM-Jahr verschieben. Der 37-Jährige hat sich am Mittwoch beim Training einen Muskelfaserriss in den Adduktoren des linken Oberschenkels zugezogen, wie der DFB mitteilte.

Neuer ist bereits vorzeitig aus dem Lager der DFB-Auswahl in Frankfurt abgereist und wird das Länderspiel am Samstag gegen Frankreich verpassen, in dem er nach 15 Monaten nach seinem schlimmen Beinbruch sein DFB-Comeback hatte geben sollen. Die Begegnung mit den Niederlanden am Dienstag in Frankfurt wird Neuer ebenfalls verpassen.

Nagelsmann zu Neuer-Ausfall: "sehr, sehr ärgerlich"

Auch für den FC Bayern ist das eine schlechte Nachricht kurz vor den Viertelfinalspielen in der Champions League gegen den FC Arsenal.

Den Ausfall Neuers bezeichnete der Bundestrainer Julian Nagelsmann am frühen Mittwochabend bei einer Fan-Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes als "sehr, sehr ärgerlich". Marc-André ter Stegen soll in den EM-Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande im Tor der Nationalmannschaft stehen. "Wir haben Gott sei Dank einen Weltklasse-Torwart, der im Tor stehen und sicher eine gute Leistung zeigen wird", sagte Nagelsmann über ter Stegen.

Neuers Stellvertreter ter Stegen kommt zum Zug

Ter Stegen, seit Jahren Stammkraft beim FC Barcelona, bestritt bereits in Neuers Abwesenheit nach dessen Beinbruch acht der elf Länderspiele seit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. Im vergangenen November bei den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) war ter Stegen wegen einer Rückenverletzung ausgefallen. Damals stand der diesmal nicht berücksichtigte Kevin Trapp im Tor.

Entscheidet sich Nagelsmann um?

Und jetzt? Entscheidet sich Nagelsmann noch einmal um, was die Keeper-Rolle für die EM angeht? Neuer könnte nun erst im Juni kurz vor dem Turnier bei den letzten Tests gegen die Ukraine und Griechenland zurückkehren. Wäre das früh genug?

Wie schnell er nach Verletzungen zu gewohnter Form finden kann, hat er oft genug bewiesen - am eindrucksvollsten, seit er ab Oktober wieder im Tor des FC Bayern steht. Sein Comeback zur Topform nach seinem Beinbruch beim Ski-Bergsteigen würde nur "einer von 20 Millionen Spielern" schaffen, schwärmte der Bayern-Trainer Thomas Tuchel zuletzt.