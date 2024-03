Gehörlose Politikerin aus Bayern zieht in Bundestag ein

In der kommenden Woche zieht die bayerische Sozialdemokratin Heike Heubach als erste gehörlose Abgeordnete in den Bundestag ein. Die 44-jährige Industriekauffrau aus dem Landkreis Augsburg rückt für den SPD-Politiker Uli Grötsch nach, der Bundes-Polizeibeauftragter wird.

Wichtiger Schritt für taube Menschen in Deutschland

Dass mit ihr nun der erste gehörlose Mensch im Bundestag sitzt, ist "ein bedeutender Schritt für die Gebärdensprachgemeinschaft" in Deutschland, sagt der Präsident des Deutschen Gehörlosen-Bundes, Helmut Vogel. Denn damit gehe endlich der Wunsch der Gehörlosengemeinschaft in Erfüllung, "dass eine taube Person im Herzen der deutschen Demokratie, also im 'Hohen Haus', vertreten ist", sagte er gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bundestag bekommt Gebärdendolmetscher

Der Bundestag will sich auf die Bedürfnisse von Heubach einstellen, damit die neue Abgeordnete ungehindert ihre Arbeit in den Ausschüssen und im Plenum des Bundestags leisten kann, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) den Funke-Zeitungen: "Die Bundestagsverwaltung hat sich seit Monaten intensiv darauf vorbereitet, Heike Heubach eine weitgehend barrierefreie Wahrnehmung ihres Mandats zu ermöglichen." In ihren Augen ist Heubachs Einzug in den Bundestag ein "starkes Zeichen" für die Inklusion.

In Zukunft sollen Gebärdendolmetscher alle Äußerungen im Bundestag übersetzen und auch ihre eigenen Reden für die übrigen Abgeordneten verständlich machen, so Bas. Man sei mit Heike Heubach in "engem Austausch", um zu erfahren, welche Hilfestellungen sie für ihre Arbeit sonst noch braucht.

Für den Wahlkreis Augsburg-Land 2021 kandidiert

2021 hatte Heubach bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Augsburg-Land kandidiert, aber den Einzug ins Parlament knapp verfehlt. Sie wra erst 2019 in die SPD eingetreten und führte bislang den Ortsverein Stadtbergen, zusammen mit Dieter Fromm. Im Wahlkampf setzte sie auf die Hilfe von Gebärdendolmetschern.

In ihrem bisherigen Beruf bei einem Energiekonzern wurde Heubach eigenen Angaben zufolge von einem Telefondolmetscherdienst unterstützt. In ihrer Freizeit joggt sie in den westlichen Wäldern, fährt mit dem Fahrrad an der Wertach entlang, liest gern oder widmet sich, wie sie auf ihrer Homepage notiert, wann immer es geht, "der schönen Gartenarbeit".

Mit Informationen der dpa