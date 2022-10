Ab Januar wieder Online-Unterricht an der TH Deggendorf

Schon im Sommer dieses Jahres hatte die TH Deggendorf überlegt, wie im kommenden Winter Energie eingespart werden könnte. Dabei wurde auch über eine Rückkehr zur digitalen Lehre nachgedacht. Genau das passiert jetzt, bestätigt ein Sprecher der THD dem BR heute auf Anfrage.

Heizungen zurückdrehen

"Man versucht, so wenig Energie zu verbrauchen, wie möglich", so Pressesprecher Jörg Kunz. Nach den Weihnachtsferien ab dem 9. Januar 2023 sollen Lichter und Heizungen an der THD aus bleiben, dafür sollen alle Veranstaltungen und Vorlesungen möglichst online abgehalten werden. Es handle sich um das Semesterende (die letzten drei Semesterwochen), "Massenvorlesungen" gebe es in dieser Zeit ohnehin nicht mehr. "Da passiert nicht mehr so viel", so Kunz. In dieser Zeit könne aber Energie gespart werden, indem beispielsweise die Heizungen nicht mehr aufgedreht werden.

Jede Kilowattstunde zählt

Wie viel Energie tatsächlich durch den Online-Unterricht gespart wird, könne man nicht sagen. Fest steht aber: Energiekosten müssen alleine aus dem Haushalt der Hochschule bestritten werden. Jede Kilowattstunde zähle, so Kunz. Wie es im neuen Sommersemester ab Mitte März weitergeht, sei noch nicht klar – das hänge auch vom Wetter ab.

Unterschiedliche Stimmung bei den Studentinnen und Studenten

Die THD besuchen derzeit rund 8.400 Studierende. Sie sehen die Rückkehr zum Distanz-Unterricht aufgrund der Energie-Krise mit gemischten Gefühlen: Ein Student findet den Plan gut, "dann muss ich weniger Autofahren, das ist auch gut fürs Klima". Eine Studentin meint: "Ich kann mit Präsenzveranstaltungen mehr anfangen, da kommt man besser mit. Aber ich verstehe die Maßnahme." Eine andere Studentin findet die Rückkehr zum Online-Unterricht ungerecht: "Wegen der Heizkosten sollen nicht schon wieder die Studenten dran glauben."

Weitere Energiesparmaßnahmen

Wegen der Energiekrise hatte die TH Deggendorf schon andere Sparmaßnahmen eingeführt: So wurde beispielsweise die Beleuchtung der Telefon-Displays abgeschaltet, ebenso das Anstrahlen von Bäumen am Campus. Darüber hinaus wurden die Heizungen bereits ab 18 Uhr ab- und erst wieder ab 6 Uhr morgens eingeschaltet.

Die Universitäten Passau und Regensburg hingegen werden aufgrund der Energie-Krise nicht in den Online-Unterricht zurückkehren, wie es auf BR-Anfrage heißt.