82-Jähriger aus Seniorenheim in Neufahrn wird vermisst

Seit Dienstagnachmittag wird im Landkreis Landshut ein 82-Jähriger vermisst. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mitteilt, kehrte der Mann nach einem Spaziergang nicht mehr in sein Seniorenheim in Neufahrn zurück.

Der Gesuchte spricht kaum

Günther Neuhof dürfte desorientiert sein und von sich aus auch keinen Kontakt zu Fremden suchen. Inwieweit er auf Ansprache reagiert, ist den Angaben zufolge fraglich. Der Mann spricht aufgrund einer Erkrankung kaum. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei.

Wer hat Günther Neuhof gesehen?

Die Polizei in Rottenburg an der Laaber bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Günther Neuhof ist 1,60 Meter groß und schlank. Er hat kurze, weiß-grau melierte Haare und trug zuletzt eine blaue Jogginghose und ein weißes T-Shirt. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Rottenburg an der Laaber oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.