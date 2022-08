75-Kilo-Fliegerbombe in Geretsried entdeckt: Evakuierung läuft

Bei Bauarbeiten ist am Vormittag im Rotkehlchenweg (Stadtteil Gartenberg) in Geretsried Weltkriegsmunition gefunden worden. Um den Fundort ist ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 300 Meter eingerichtet worden. Der Kampfmittelräumdienst rückte an, die Polizei richtete Verkehrssperren ein.

Entschärfung vor Ort geplant

Nach Einschätzung des Sprengmeisters handelt es sich um eine amerikanische 150-Pfund-Bombe aus dem 2. Weltkrieg. Sie soll vor Ort entschärft werden. Der Fundort liegt mitten in einem Wohngebiet. Rund 1.800 Bürgerinnen und Bürger müssen den Gefahrenbereich vorübergehend verlassen. Wer nicht anderweitig unterkommen kann, soll im Ratsstubensaal beim Rathaus (Karl-Lederer-Platz 1, Geretsried) warten, so ein Aufruf der Polizei. Wann genau die Entschärfung stattfinden soll, war um 14 Uhr noch nicht abzusehen.