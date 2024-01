Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

33-jähriger Münchner stirbt beim Eisklettern im Ammergebirge

Ein Münchner Eiskletterer ist am Sonntag in den Tiroler Bergen von einer Lawine in die Tiefe gerissen worden. Der 33-Jährige starb bei dem Unglück, sein 37-jähriger kanadischer Begleiter überlebte mit Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.