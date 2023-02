20 Jahre technische Ausbildung am Eurofighter in Kaufbeuren

Sie sind laut, sie sind aber auch wichtig für unsere Verteidigung: Eurofighter-Kampfjets. Mit einer kleinen Feier im Hangar begeht die Bundeswehr am Mittwoch im schwäbischen Kaufbeuren das 20-jährige Bestehen der technischen Wartungsausbildung am Eurofighter.

Technische Grundausbildung und Englisch-Kurse in Kaufbeuren

2003 wurden nach Angaben der Bundeswehr zunächst die künftigen Lehrgangsleiter an dem Kampfjet geschult, dann ab 2004 die Soldaten. In Kaufbeuren gibt es die technische Grundausbildung und auch spezielle Englisch-Lehrgänge, damit bei Wartung und Reparatur des Kampfflugzeugs nichts schiefläuft.

Eurofighter-Wartung: 3.500 Menschen wurden ausgebildet

Rund 3.500 Bundeswehrangehörige haben in Kaufbeuren in den vergangenen Jahren ihre Ausbildung absolviert. Die Lehrgänge dauern je nach Ausbildungsinhalt zwischen vier und 218 Tage. Alle Teilnehmer haben bereits eine Lehre zum Beispiel als Mechatroniker abgeschlossen. Sie sind also bereits Experten und können aus mechanischen, elektrischen und elektronischen Baugruppen und Komponenten komplexe mechatronische Systeme bauen, wie Roboter für die industrielle Produktion. Erst dann werden sie in Kaufbeuren in der Flugzeugwartung ausgebildet.

Eurofighter fliegen auch immer wieder in Schwaben. Hier liegt der Übungsluftraum "TRA Allgäu".