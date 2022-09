Großer Rettungseinsatz auf der Donau: Helfer vermuten Fehlalarm

Einsatzkräfte haben am Mittwochabend in Regensburg nach einer Person gesucht, die in der Donau treiben soll. Wie die Polizei dem BR mitteilte, hatte zuvor eine Zeugin einen Menschen im Wasser gemeldet.

Einsatz mit Booten und Hubschrauber

Mehrere Einsatzkräfte suchten über eine Stunde die Donau von der Altstadt bis zum Hafenbereich mit Rettungsbooten, Wärmebildkameras und Hubschraubern ab - erfolglos. Die Polizei geht mittlerweile von einem Fehlalarm aus. Die Suche wird nicht fortgesetzt.

Müllsack im Wasser

Auf Höhe des Stadtteils Schwabelweis zogen die Einsatzkräfte einen Müllsack aus dem Wasser. Möglich ist, dass die Zeugin diesen gesehen und mit einem Menschen verwechselt hat. Zweifelsfrei feststellen lässt sich das allerdings nicht.