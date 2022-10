185 Ateliers in Niederbayern öffnen am Sonntag für Besucher

Am Sonntag öffnen 185 Ateliers in Niederbayern für Kunst-Interessierte. Der Tag der offenen Tür unter dem Motto "Ateliers in Niederbayern" wird vom Kulturreferat des Bezirks in Zusammenarbeit mit den beiden Berufsverbänden Bildender Künstler Niederbayern/Oberpfalz veranstaltet und findet heuer zum 13. Mal statt. Zu sehen gibt es fast alle Kunstrichtungen.

Von Abensberg bis Wegscheid - von Glaskunst bis Fotografie

Es nehmen professionelle Künstlerinnen und Künstler aus dem gesamten Regierungsbezirk teil. Die Auswahl ist vielfältig: Ein Künstler zeigt zum Beispiel seine Skulpturen in einem alten Schulhaus, eine andere Künstlerin erstellt Werke in einer ehemaligen Fabrikhalle, ein weiterer Künstler malt am heimischen Küchentisch.

Neben Bildern und Skulpturen werden auch Computer- und digitale Kunst, Goldschmiede-, Glas-, Holzarbeiten oder Fotografien präsentiert. Wo welche Kunstrichtung und welcher Künstler am Sonntag zu finden ist, können Sie in einer Karte unter dieser Internetadresse sehen: ateliers-in-niederbayern.de.

Zahlreiche Ateliers barrierefrei zu erreichen

Von 13 bis 18 Uhr gewähren die Kunstschaffenden Einblicke in ihre Werkräume und Arbeitstechniken. Fast 60 Ateliers sind barrierefrei zu erreichen und über 40 stehen für Menschen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten offen. Dort werden die Besucherinnen und Besucher an Kunstobjekte herangeführt und dürfen diese ertasten, erklärte Kulturreferentin Veronika Keglmaier dem BR. Welches Atelier barrierefrei ist, kann ebenso im Internet nachgelesen werden.

Kunst zum Kaufen

Trotz Corona konnte der zweijährige Turnus der Veranstaltung eingehalten werden: Im Herbst 2020 wurde ein strenges Sicherheitskonzept umgesetzt, so Keglmaier. "Das war damals die einzige Veranstaltung in Niederbayern, auf der die Künstler ihre Werke zeigen und auch an die Frau oder den Mann bringen konnten", erinnert sich die Kulturreferentin. Kurz nach dem Aktionstag kam der nächste Lockdown.

Nun können die Werkstätten und Ausstellungsräume ohne Corona-Einschränkungen besucht werden. Der Tag sei eine wunderbare Möglichkeit, Künstler und Kunstbegeisterte zusammenzubringen, sagt Veronika Keglmaier. Und wer ein Kunstwerk mit nach Hause nehmen möchte, kann es meistens auch vor Ort kaufen.

Gut besuchter Kunsttag in Niederbayern

Zu den vergangenen Veranstaltungen kamen laut dem Kulturreferat des Bezirks im Schnitt 40 Besucher pro Einrichtung – das sind über 7.000 Menschen. "In Räumlichkeiten wie in der Landshuter Innenstadt sind es schon mal 200 Besucher, im hintersten Bayerischen Wald vielleicht nur zehn", so Keglmaier.

Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich ist Schirmherr des Projekts und wird am Aktionstag eine Besichtigungstour unternehmen, teilte der Bezirk mit. Auch mehrere Mitglieder des Bezirkstags von Niederbayern werden Kunstschaffende in ihren Landkreisen besuchen. Auch der ein oder andere Landrat wird sich eventuell sehen lassen, hieß es aus Künstlerkreisen.