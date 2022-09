"Alte Post" in Triftern: Stadl öffnet mit Kunst-Ausstellung

Das Hauptgebäude der "Alte Post" muss noch warten, bis es saniert wird. Eine Perspektive sei da, aber auch noch einige Steine aus dem Weg zu rollen, so Bernd Stöcker. Der Stadl wird aber nun mit der Ausstellung "Bildhauerfreunde" eröffnet. Gezeigt werden Skulpturen der drei figürlichen Bildhauer Hans Wimmer (gest. 1992), Gerhard Marcks (gest. 1981) und Helmut Heinze.

Ausstellung zeigt Verbundenheit der Bildhauerfreunde

Der regionale Bezug war Stöcker hier wichtig. Der Künstler Hans Wimmer etwa war aus Pfarrkirchen. Er war befreundet mit Gerhard Marcks, sie lernten sich während der Nazi-Zeit in Berlin kennen. Auch der heute 90-jährige Helmut Heinze aus Dresden hatte eine Verbindung zu Wimmer. Die drei figürlichen Bildhauer haben darüber hinaus Gemeinsamkeiten, sagt Bernd Stöcker: "Alle drei sind Bildhauer, die eigentlich so lange an der Figur arbeiten, bis ihre Gefühle und ihre Konzeption und ihre Gedanken in die Figur eingeflossen sind. Und das zweite ist der Bezug zur Antike."

Die kostenlose Ausstellung ist an den Wochenenden zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet.