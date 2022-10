Audi aus Stausee: Verbindungen zu ungeklärten Mordfällen?

Hinweis zu Monika Frischholz?

Spekuliert wird über einen Zusammenhang zum Fall Monika Frischholz. Die damals 12-Jährige aus Flossenbürg soll am 25. Mai 1976 in einen zitronengelben Opel Kadett in Coupé-Form gestiegen sein, der das Kennzeichen LÜ getragen haben soll – damals was das Lüdenscheid. Das hat kurz nach dem Verschwinden eine Zeugin bei der Polizei ausgesagt. Von dem Mädchen fehlt seitdem jede Spur. 2019 bekamen Ermittler neue Hinweise zu dem Fall. An verschiedenen Orten in Flossenbürg wurde daraufhin nach Monikas Leiche gegraben – vergebens. Damals will die Ermittlungsgruppe "Froschau" herausgefunden haben, dass Monika in kein Auto eingestiegen ist. Die Zeugin soll das Mädchen verwechselt haben, die Monika sehr ähnlich gesehen hat.

Tobias Wirth will eine Verbindung mit Monika Frischholz nicht ausschließen, denn beide Fahrzeuge waren gelb und ein Audi 100 Coupé und ein Opel Kadett C könnten leicht verwechselt werden. Darüber hinaus gab es einen Hinweis aus der Bevölkerung, dem die Polizei nun nachgeht. Laut Wirth sind jetzt auch die damaligen Cold-Case-Ermittler im Fall Monika Frischholz eingebunden worden.

Spur zum Mordfall Christa Mirthes?

1978 wurde mitten in Schwandorf die Leiche der 15-jährigen Christa Mirthes in einem Brunnenschacht gefunden. Sie wurde auf brutalste Art und Weise umgebracht. Der Mordfall ist bis heute ungelöst. Die Polizei in Vohenstrauß hat in Verbindung mit dem gelben Audi einen Hinweis aus Norddeutschland erhalten. "Hier soll ein Handelsvertreter in Süddeutschland unterwegs gewesen sein, der möglicherweise in diesem Zeitraum, mit dieser Tat in Verbindung gesehen wird", so Tobias Wirth. Die Ermittler überprüfen derzeit den Hinweis. Auch eine Information, die nach Nürnberg führt, wird bearbeitet.

Was passiert mit dem Audi?

Noch steht der Wagen im Innenhof der Polizeiinspektion Vohenstrauß. In den kommenden Wochen soll unter Aufsicht von Ermittlern das Dach abmontiert werden. Erst dann kann der Innenraum genau untersucht werden. Die Polizei bekräftigt aber, dass sich keine Leiche im Wrack befindet. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas über den Audi 100 Coupé sagen kann, soll sich mit der Polizei in Vohenstrauß in Verbindung setzten.