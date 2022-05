16-Jährige randaliert im Deggendorfer Landratsamt

Im Deggendorfer Landratsamt hat am Montag eine 16-Jährige randaliert. Ihr Termin war wohl nicht so gelaufen wie geplant, teilte die Polizei mit. Das Mädchen zerlegte das Inventar und griff auch das Personal an. Zwei Mitarbeitende wurden verletzt.