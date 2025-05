Für alle Franken ist klar: Auf fränkischen Bierkellern schmeckt das Seidla am besten, nichts geht über eine leckere Bratworscht und auch in Sachen Kultur und Geschichte macht uns niemand so schnell etwas vor: Als andernorts noch die Äcker bestellt wurden, rauchten in Nürnberg bereits die Fabrikschlote und fuhr die erste Eisenbahn. Wir blicken auf interessante und kuriose Geschichten aus der Geschichte der Franken.