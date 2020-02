TV-Zusatzsignale So können Sie Untertitel empfangen

Bei manchen Geräten sind Untertitel herstellerseitig voreingestellt. Wer Untertitel ausschalten möchte, kann dies entweder direkt am Fernseher oder am externen Receiver einstellen. Je nach Hersteller und Gerät können Untertitel unterschiedlich deaktiviert werden (z.B. "keine Untertitel" oder "Untertitel aus"):



a) direkt über die Fernbedienung für das laufende Programm, teilweise über vorhandene "Subtitle"- bzw. "Untertitel“- Taste oder eine Farbtaste



b) im Menü für genau das ausgewählte Programm



c) im Menü übergreifend für alle Programme (z.B. unter Einstellungen/Sprachen)



d) unter Audioeinstellungen ähnlich wie Audiodescription einstellbar, da als Tonspur vermerkt (selten)



Die genaue Vorgehensweise ist der Bedienungsanleitung des Gerätes zu entnehmen.



Hinweis bei Kabelempfang: Lassen sich die Untertitel trotz korrekter Handhabung nicht deaktivieren, kann in seltenen Fällen auch ein Einstellungsfehler bei der Einspeisung durch den Kabelnetzbetreiber vorliegen. In dem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Kabelnetzbetreiber oder ggf. Ihre Hausverwaltung.