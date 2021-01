BR Text Immer auf dem Laufenden

Bereits 1975 hat der Bayerische Rundfunk die Pionierarbeit für ein Informationsangebot geleistet, das heute aus dem Fernseh-Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Die ersten Videotext-Versuche in Deutschland wurden über den Sender Wendelstein ausgestrahlt. Grundlage dafür war eine Entdeckung von Technikern der britischen BBC wenige Jahre zuvor: Sie hatten herausgefunden, dass vom damals noch analogen Fernsehsignal nicht jede der 625 "Zeilen" zur Übertragung von Bild und Ton benötigt wird: Ein Teil des Signals, die sogenannte Austastlücke, konnte zum Transp o rt zusätzlicher Information genutzt werden.

Von Schaufenstern, Unterseiten und TOP-System

Die Seite 100 als Übersichts- und Einstiegsseite fällt eine zentrale Bedeutung zu. Das "Schaufenster" des Bayerntexts erscheint in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm. Dagegen werden längere Texte im BR Text auf Unterseiten aufgeteilt. Entscheidend für die komfortable Nutzung von Unterseiten ist der Videotext-Seitenspeicher des Fernsehgerätes - je höher dieser Speicher, desto schneller und komfortabler lassen sich diese Seiten aufrufen. Die modernen Fernsehgeräte sind inzwischen mit einem Videotext-Seitenspeicher ausgestattet, der Wartezeiten beim Aufruf der Seiten deutlich verkürzt. Alle Seiten werden automatisch im Hintergrund gespeichert und sind dann bei Bedarf schnell verfügbar. Das in den 90er-Jahren eingeführte TOP-System ("Table of Pages") mit Zusatzinformationen zur Seitenstruktur erleichtert vor allem die Navigation innerhalb von Inhaltsblöcken über die Farbtasten der Fernbedienung.