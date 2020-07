Unternehmensstruktur Programmdirektor Information Thomas Hinrichs

Der Programmdirektor wird mit Zustimmung des Rundfunkrates vom Intendanten berufen. Die Berufung kann längstens auf fünf Jahre erfolgen, wobei wiederholte Berufung zulässig ist.

Zur Person

Thomas Hinrichs hat am 1. Mai 2014 die Leitung der damals ersten medienübergreifenden Informationsdirektion übernommen. Im Zuge der Neuorganisation der Direktionen ist aus dieser zum 1. Juli 2020 die Programmdirektion Information entstanden.

Hinrichs wurde 1968 in Aurich-Sandhorst in Niedersachsen geboren. Er studierte Geschichte, Germanistik, Politik und Publizistik in Göttingen, am Amherst College in Massachusetts und in München. Seit 1990 arbeitete er neben dem Studium als freier Mitarbeiter bei verschiedenen Zeitungen und Magazinen. Seine ersten Kontakte zum Fernsehen hatte Hinrichs 1993 als Hospitant im ZDF-Landesstudio Bremen, 1995 war er bei Deutsche Welle TV in Washington D.C. als freier Mitarbeiter tätig.

Beim Bayerischen Rundfunk startete Hinrichs seine Arbeit 1995 als freier Mitarbeiter im Ressort Innenpolitik und Zeitgeschehen, 1996 wurde er Redakteur beim Nachrichtenmagazin Report München. Ende 1997 wechselte Hinrichs dann als TV-Korrespondent ins ARD-Studio Bonn, ab 1999 arbeitete er als Fernsehkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Berlin. In den Jahren 2004 und 2005 leitete Hinrichs die BR-Redaktion "ARD-Mittagsmagazin". Zum 1. Januar 2006 kam er als Zweiter Chefredakteur nach Hamburg zu ARD-aktuell, wo er unter anderem für die Tagesthemen verantwortlich war.