Unternehmensstruktur Gleichstellung im BR

Bettina Busch wurde vom Intendanten zum 1. November 2020 im Benehmen mit dem Gesamtpersonalrat für drei Jahre als Gleichstellungsbeauftragte des Bayerischen Rundfunks bestellt. Ihre Amtszeit läuft bis zum 31. Oktober 2023.

Zur Person

Die gebürtige Münchnerin Bettina Busch, hat Jura an den Universitäten Passau und München studiert. Nach Abschluss Ihres 2. Staatsexamens im Frühjahr 2007 arbeitete Sie für verschiedene Medienunternehmen, insbesondere im Vertrags- und Urheberrecht. Bevor Sie am 01.Novermber 2020 das Amt der Gleichstellungsbeauftragten im BR übernommen hat, war Sie dort als Referentin für Grundsatzfragen und Rechtestrategie beschäftigt.

Zur Aufgabe

Der BR wurde 2018 für die erfolgreiche Teilnahme am "Gleichbehandlungs-Check" von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ausgezeichnet.

Der Bayerische Rundfunk hat sich im Jahre 1997 dafür entschieden, mit der Dienstanweisung 5-03 aktiv für die Gleichstellung von Männern und Frauen einzutreten. Gleichstellung, das ist ein Wunsch, den Frauen und Männer heutzutage gleichermaßen haben. Beide wollen sich nicht mehr auf die traditionelle Rollenverteilung reduzieren lassen. Gleichstellung darf nicht nur in den Köpfen stattfinden, sie muss gelebter Alltag sein.

Ziele der Gleichstellungsarbeit:



die Erhöhung des Frauenanteils in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, um eine ausgewogene Beteiligung zu erreichen

die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu sichern

die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Männer zu fördern

Kontakt Bayerischer Rundfunk

Gleichstellungsbeauftragte

Bettina Busch

80300 München



Tel: 089 / 59 00 - 247 05

Fax: 089 / 59 00 - 247 06 <!-- --> gleichstellungsbeauftragte@br.de [E-Mail]

Durch diverse Maßnahmen entwickelt sich die Gleichstellung im Bayerischen Rundfunk kontinuierlich weiter.

Gleichstellung wird als ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur wahrgenommen und umgesetzt.

Insgesamt befindet sich der Bayerische Rundfunk im Bereich der Gleichstellung auf dem richtigen Weg:

Durch Beharrlichkeit hat sich vieles zum Positiven verändert.



Die wichtigsten Punkte:



Bewerbungsverfahren werden eingehalten

Kinderbetreuungsangebote wurden realisiert

Es sind mehr Frauen als Männer im Führungskräfteentwicklungsprogramm

Die Elternbroschüre ist eine optimale Informationsgrundlage für Mütter und Väter

Das Cross-Mentoring-Programm unterstützt junge, weibliche Führungskräfte in ihrem persönlichen und beruflichen Fortkommen

Das Gleichstellungskonzept gibt Orientierungen für die Unternehmenskultur und für Unternehmensentscheidungen

Gleichstellung ist immer noch kein Automatismus und muss immer wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden. Der BR hat aktuell eine Quote von 33,7 Prozent Frauen und 66,3 Prozent Männer in Führungspositionen. Der BR hat das Ziel, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und eine ausgewogene Verteilung auf allen Ebenen und Hierarchien zu erreichen. Zum 31.12.2018 lag die Anzahl der festangestellten Mitarbeitenden bei 3.607 – 1.772 Frauen und 1.835 Männer.

Der BR versteht sich als soziales, familienfreundliches Unternehmen. Über die Gleichstellungsbeauftragte des Bayerischen Rundfunks ist er Mitglied im Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Durch Initiative der Gleichstellungsbeauftragten hat der BR am Gleichbehandlungscheck der Antidiskriminierungsstelle des Bundes teilgenommen und hat dafür eine Auszeichnung erhalten.