Unternehmensstruktur Verwaltungsdirektor Dr. Albrecht Frenzel

Der Verwaltungsdirektor wird mit Zustimmung des Rundfunkrats vom Intendanten berufen. Die Berufung erfolgt in der Regel auf fünf Jahre, wobei wiederholte Berufung zulässig ist.

Zur Person

Dr. Albrecht Frenzel hat am 1. Januar 2015 die Verwaltungsdirektion übernommen.

Dr. Albrecht Frenzel wurde 1966 in Gießen geboren. Nach einem Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung und zwei Jahren als Lokalredakteur hat Frenzel 1990 bis 1995 an der Universität Konstanz Verwaltungswissenschaften studiert. 1998 promovierte er zum Dr. phil. an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg.

Es folgten Stationen bei SDR und SWR, bis Frenzel ab 1999 zunächst Referent für Unternehmensplanung, dann Leiter der Multimediaredaktion bei ARTE wurde.

2002 wechselte Frenzel zum NDR als Leiter der HA Intendanz, ab 2006 war er dort Verwaltungsdirektor.

Albrecht Frenzel ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter.

Die Verwaltungsdirektion stellt zentrale Dienstleistungen für den Bayerischen Rundfunk zur Verfügung. Direkt bei der Verwaltungsdirektion sind angesiedelt:

Zentrale Aufgaben

Verwaltung und Allgemeiner Betrieb Studio Franken

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Betriebsärztlicher Dienst

Das Gros der Verwaltungsaufgaben wird in den vier Hauptabteilungen erledigt:

Hauptabteilung Finanzwesen

Steuern

ARD-Aufgaben und Beteiligungen

Rechnungswesen (Anlagenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung)

Haushalt und Betriebswirtschaft

Finanzen und Projekte (Versicherungen, Zahlungsverkehr, Reisekosten)

Hauptabteilung Personal

Tariffragen und Altersversorgung

Personalbetreuung

Personalentwicklung (Führungskräfteentwicklung, Ausbildung, Weiterbildung)

Vergütungsmanagement (Abrechnung Honorare und Gagen, Abrechnung Gehälter und Versorgungsbezüge)

Personalwirtschaft und -controlling

Hauptabteilung Allgemeine Dienste

Bau- und Liegenschaften (Kfm. Verwaltung und Immobilien, Planung und Bauordnung, Bauüberwachung und Vertragsmanagement, Haustechnische Anlagen)

Zentraleinkauf (Vergabemanagement, Audio/Video/ Sender, Informations-/ Kommunikationstechnik, Logistik/ Hausdienste, Allgemeine Leistungen)

Allgemeine Verwaltung (Allg. Verwaltung Funkhaus, Allg. Verwaltung Freimann/Unterföhring, Kfz-Betrieb, Kantinen)

Hauptabteilung Archive, Dokumentation, Recherche

Bestandsmanagement und Digitalisierung

Dokumentation und Recherche

Systemkoordination und Controlling