Unternehmensstruktur Ombudsmann gegen Korruption und sexuelle Belästigung

Der BR verfolgt eine Null-Toleranz-Politik bezüglich sexueller Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz. Neben einem breiten Netz an internen Anlaufstellen steht der Ombudsmann allen Betroffenen als zusätzlicher externer Ansprechpartner für Hinweise in geschütztem Rahmen zur Verfügung.

Wer ist Stephan Kersten?

Stephan Kersten stammt aus München. Der studierte Jurist war nach Stationen u.a. am Verwaltungsgericht München und im Bayerischen Staatsministerium des Innern seit 1994 Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, von 2010 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2020 als dessen Präsident. Daneben war er Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und erster Vertreter des dortigen Präsidenten. Von 2010 bis 2020 gehörte er ferner dem Verwaltungsrat des BR an und konnte den BR und seine Belange kennenlernen. Mit diesen Erfahrungen übernimmt er die neue ehrenamtliche Aufgabe als Ombudsmann für den BR.