BR in Zahlen Digitalangebote

Das Digitalangebot des BR

Das Digitalangebot des Bayerischen Rundfunks erreicht 2021 erneut einen neuen Höchstwert bei der Publikumsresonanz: Nach den Ergebnissen des bevölkerungsrepräsentativen BR-Trends des Instituts Kantar hatten jeden Tag 2,1 Millionen Menschen ab 14 Jahren im Freistaat Kontakt mit dem Gesamtangebot aus eigenen Web-Plattformen und Apps sowie BR-Inhalten auf Drittplattformen. Dies entspricht einer Reichweite von 19,0 % in der bayerischen Bevölkerung (2020: 17,2 %). Gegenüber dem Vorjahr greifen 0,2 Millionen Menschen mehr in Bayern täglich auf Inhalte des BR zu. Die Zahl der regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzer, die mindestens einmal in 14 Tagen Digitalangebote des BR aufsuchen, steigt auf 49,6 % der in Bayern lebenden Menschen (2020: 46,9 %). Insbesondere die eigenen Plattformen des BR, zu denen das Informationsangebot BR24, die BR Mediathek sowie die Internetangebote der Programme und Sendungen des BR gehören, können ihr tägliches Publikum in Bayern weiter auf 13,3 % (2020: 11,8 %) ausbauen. Die elektronische Messung von IVW / InfOnline weist für das Jahr 2021 52,0 Millionen Besuche (Visits) im Monat aus (2020: 46,6 Millionen / Monat). Das entspricht 1,7 Millionen Visits pro Tag.