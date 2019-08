BR in Zahlen Qualitätssicherung

In fortlaufend durchgeführten Trenduntersuchungen beobachtet der BR auf repräsentativer Basis die Entwicklung von Einstellungen, Bedürfnissen oder Erwartungen an das Unternehmen insgesamt sowie seine Programme und Angebote, aber auch die Effekte von Maßnahmen zur Programmoptimierung. So werden beispielsweise Themeninteressen in der Bevölkerung, die Relevanz von Programmbestandteilen oder die Qualität und Unabhängigkeit der Berichterstattung der BR-Programme in wiederkehrenden Abfragen erhoben.