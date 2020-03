Zwiebelsuppe Rezept für Zwiebelsuppe

Zutaten Zwiebelsuppe

6 - 8 weiße Zwiebeln (je nach Größe)

1l Rinderbrühe (alternativ: Gemüsebrühe)

1 Schuss Sojasauce

4 Scheiben Pumpernickel

1/2 Bund Thymian

8 EL Butter

3 Scheiben Schwarzbrot

1 TL Brotgewürz

alter Aceto Balsamico oder Rotweinessig

Salz

brauner Zucker

Zwiebelsuppe zubereiten

Vom Schwarzbrot die Rinde entfernen und das Brot in größere Würfel schneiden. Danach in einer Pfanne mit 2 EL Butter zu knusprigen Croutons anbraten. Herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

Zwiebeln schälen, in feine Streifen schneiden, mit Salz würzen und mit 3 bis 4 Esslöffel Butter in einem großen, flachen Topf mit Deckel bei mittlerer Hitze langsam glasig bis hellbraun anschwitzen. Den Thymian mit einem Küchengarn zusammenbinden mit zu den Zwiebeln in den Topf legen.

Die Rinderbrühe in einem weiteren Topf aufkochen und mit einem Schuss Sojasauce abschmecken. Die Pumpernickelscheiben hineinlegen, Topf auf die Seite ziehen, mit einem Deckel verschließen und eine halbe Stunde ziehen lassen.

Anschließend den Topf zurück auf den Herd ziehen, alles aufkochen und mit einem Pürierstab gut durchmixen. Suppe mit Brotgewürz, Rotweinessig, Salz und braunem Zucker süß-säuerlich abschmecken und durch ein Sieb passieren. Anschließend nochmals mit 2 Esslöffel kalter Butter schaumig aufmixen.Die glasigen Zwiebeln mittig auf Tellern anrichten, mit den Schwarzbrotcroutons bestreuen, mit dem schaumigen Brotsud übergießen und servieren.

Tipps von Sternekoch Alexander Herrmann

Wer die Suppe noch etwas herzhafter mag, kann sie natürlich noch mit Speck verfeinern.

