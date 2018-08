Wespen Das hilft wirklich gegen Wespen

Wirklich bedrohlich sind Wespen nur für Allergiker. "Aggressiv sind die wenigsten - nur wenn sie sich bedroht fühlen", sagt Dr. Christine Margraf vom BUND Naturschutz Bayern. Tatsächlich seien die Tiere vor allem neugierig. Von den acht Wespenarten, die in Bayern unterwegs sind, sind es nur zwei, die wir als lästig empfinden: die "Gemeine Wespe" und die "Deutsche Wespe".

Deshalb sollten Sie Wespen nicht töten

Viele Wespenarten sind mittlerweile in ihrem Bestand bedroht. Wer also darauf verzichtet, die Wespen mit einer Falle zu fangen, tut der Natur etwas Gutes.

Wespen verscheuchen

Wenn die Wespen beim Kaffeetrinken um den Zwetschgendatschi schwirren, hilft tatsächlich nur eins: ruhig bleiben - so banal das auch klingen mag. Wer wild nach der Wespe schlägt und versucht sie zu verscheuchen, der sorgt leider eher dafür, dass das Insekt sich bedroht fühlt und aggressiv wird.

Besser: "Wenn Sie die Wespe verscheuchen wollen, dann drängen Sie sie mit einer Zeitung oder einem Papier in die andere Richtung", sagt Margraf. Je sanfter, desto besser. Es kann auch helfen, einen Teller mit Schinken oder ähnlichem ein paar Meter vom Esstisch zu platzieren, um den Wespen eine andere Attraktion zu bieten.

Wespen mit Wasser ansprühen

Eine gute Möglichkeit, um nervige Wespen zu vertreiben, ist es, sie mit Wasser einzunebeln: Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) rät dazu Wasser in eine Sprühflasche zu füllen und die Wespen damit einzunebeln. Die Insekten hielten den Wassernebel laut LBV für Regen und flüchteten dann zurück in ihr Nest. Wer den Trick ausprobieren will, sollte allerdings nur Wasser verwenden und darauf achten, dass die verwendete Sprühflasche frei von Rückständen ist, damit die Wespen keinen Schaden nehmen.

Wespenstich: Wann Sie zum Arzt gehen müssen

Auch wer nicht allergisch auf Wespenstiche reagiert, sollte in einem Fall ganz besonders vorsichtig sein: Wenn Sie in den Mund- oder Halsbereich gestochen werden, sollten Sie in jedem Fall einen Arzt kontaktieren. Denn auch wenn ein Stich an sich nicht gefährlich ist, schwillt er häufig sehr stark an, im Kopfbereich besteht dann die Gefahr zu ersticken.

Das hilft gegen Wespen

Getränke (vor allem in Flaschen) im Freien immer abdecken, dann fliegt kein Tier hinein.

Auch Speisen durch Gitternetze schützen.

Kindern nach dem Essen den Mund abwischen.

Nicht ohne Schuhe über Wiesen laufen - das ist auch hilfreich gegen Grasmilben-Stiche und andere Insekten.

Obst von Bäumen im Garten täglich aufsammeln.

Wespen nicht wegpusten - das Kohlenmonoxid im Atem signalisiert ihnen eine Bedrohung.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit