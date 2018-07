Grasmilben Stiche aus der Wiese? Das müssen Sie wissen

Einmal barfuß durch die Wiese und schon sind die kleinen Stiche das: Rote Pünktchen, die sich auch mal in große Quaddeln verwandeln. Schuld daran sind Grasmilben, genauer Grasmilbenlarven.

Die Milben leben eigentlich im Boden, die nur 0,2 bis 0,3 mm großen Larven aber sitzen an den Spitzen und beißen zu, wenn sich die Chance ergibt. Die zur Gattung der Spinnentiere gehörenden Grasmilben suchen sich am liebsten leicht feuchte und warme Stellen, wie zum Beispiel die Kniekehle. Dort setzen sie ihre Mundwerkzeuge an und verletzen die dünne Haut, durch den Speichel beginnt die Haut an der Stelle später zu jucken.

Grasmilben-Stiche - und was dagegen hilft

Häufig beginnt der Juckreiz erst nach einem Tag, kann dann aber bis zu zwei Wochen andauern. Denn wie bei Mückenstichen gilt leider auch hier: Wer kratzt, leidet länger - und riskiert eine Entzündung.

Im Grunde hilft alles, was auch bei Stichen von Stechmücken den Juckreiz lindert: kühlen und vor allem nicht kratzen. Denn auch wenn sie lästig sind, die Stiche sind ungefährlich.

Eine Hautreaktion kann auch durch andere Tiere ausgelöst werden. Alle Informationen über den Eichenprozessionsspinner finden sie hier.

Test: Habe ich Grasmilben?

Ob in Ihrer Wiese Grasmilben wohnen, können Sie ganz einfach testen: Legen Sie ein weißes Blatt Papier auf die Wiese. Die Helligkeit lockt Milben, die im Boden leben, an und Sie sehen die Milben als kleine orangerote Pünktchen.

Wie kann man sich vor Grasmilben schützen?