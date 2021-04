Wespe mit langen Beinen Warum diese Hippie-Wespe ein Image-Problem hat

Sucht keinen Streit, nur ihre Ruhe - die Feldwespe

Sie haben sie bestimmt auch schon mal gesehen: Die Wespe mit den megalangen Beinen, die sie im Flug lässig im Fahrtwind nach hinten hängen lässt. Doch im Unterschied zu ihrer eher auf Krawall gebürsteten Verwandtschaft ist die Feldwespe (Polistes dominula) eher der Typ Hippie: Sie hat keinerlei Interesse an Open air-Kaffeetafeln oder Grillbuffets. Und schon gar nicht an eisverschmierten Kinderhänden.

Langbeinige Schnake: Von wegen Männchen der Stechmücke ...

Die Hornissenschwebfliege: Stachellose Hochstaplerin

Zudem ist sie eine von Gärtners Lieblingen: Ihre Larven ernähren sich von Blattläusen. Wie alle Schwebfliegen ist auch die Hornissenschwebfliege ein wahrer Flugkünstler - mit bis zu 300 Flügelschlägen pro Sekunde kann sie wie ein Kolibri in der Luft stehen und blitzschnell in alle Richtungen manövrieren.

Image-Opfer der Verwandtschaft: Amerikanische Kiefernwanze

Als Wanze verfügt sie über einen Stechrüssel, mit dem sie allerdings nur Nadelbäumen wie etwa den namensgebenden Kiefern und deren Zapfen zu Leibe rückt. Mit Menschen hat das Tierchen dagegen nichts am Hut - auch wenn sie nach einem heißen Sommer im Herbst gerne mal massenhaft in Häuser und Wohnungen einfällt. Weil es ihr draußen zu kalt wird. Doch so beängstigend wie so eine Invasion einerseits auf die menschlichen Bewohner wirken mag, so harmlos ist sie andererseits.