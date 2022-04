Welche Pflanzen mögen Schnecken nicht Diese Pflanzen sind schneckenresistent

Welche Blumen mögen Schnecken nicht?

Lavendelduft gegen Schnecken

Und auch alles, was so richtig stark duftet, wie Lavendel, Liebstöckel oder Kamille können Schnecken nicht leiden. Wenn man Pflanzen hat, die Schnecken besonders gerne mögen, dann kann man den unliebsamen Besuchern eine Duftwolke verpassen, so die Expertin weiter.