Geranien Pflege Gelbe Blätter bei Geranien - was tun?

Und wir dachten, der Urspung von gelben Blättern an der Geranie wäre einfach zu klären. Weit gefehlt! BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner klärt auf, denn Geranienblätter können aus den unterschiedlichsten Gründen gelb werden.

In jedem Fall gilt: Die gelben Blätter entfernen. Sofort die Ursache beheben und vor allem die Wuchsbedingungen verbessern, so die Expertin. Und das können also die Ursachen sein: